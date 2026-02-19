Traficul aerian pe cele două aeroporturi ale Capitalei se desfăşoară în condiţii de iarnă

"Pistele sunt deschise. Nu există anulări din cauze meteo. Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Unele zboruri pot înregistra întârzieri punctuale, generate de operaţiunea de degivrare a aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor. Se intervine constant cu utilajele proprii pentru menţinerea condiţiilor de operare", se arată într-un comunicat.



În acest context, CNAB recomandă pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri.