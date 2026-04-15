Adio, Parkinson? Revoluția scoțiană care transformă plasticul în medicament

O echipă de cercetători de la University of Edinburgh a descoperit o modalitate de a converti plasticul folosit frecvente în ambalaje într-un tratament esențial pentru boala Parkinson.

Cercetarea a fost realizată de o echipă coordonată de la University of Edinburgh și publicată în revista Nature Sustainability.

Oamenii de știință au reușit să transforme PET-ul în levodopa, un medicament utilizat pentru controlul simptomelor motorii ale bolii Parkinson, printr-un proces inovator bazat pe bacterii modificate genetic. Metoda implică mai multe etape.

Mai întâi, plasticul PET este descompus în componente chimice, inclusiv acid tereftalic (TPA).

Apoi, cercetătorii modifică genetic bacteria Escherichia coli.

Aceasta este programată să transforme TPA în levodopa, printr-un lanț de reacții controlate enzimatic.

Procesul folosește două tulpini bacteriene, aplicate succesiv.

În mod obișnuit, levodopa este produsă prin procese care depind de combustibili fosili.

Noua metodă ar putea deschide calea către producție farmaceutică mai prietenoasă cu mediul, reutilizarea deșeurilor plastice și reducerea dependenței de resurse neregenerabile.

Cercetătorii subliniază că studiul este, pentru moment, o demonstrație de concept.

Pentru aplicarea la scară industrială sunt necesare etape suplimentare.

De asemenea, chiar dacă întreaga producție globală de levodopa ar proveni din această metodă, impactul asupra cantității totale de plastic ar fi limitat, în contextul celor aproximativ 100 de milioane de tone de deșeuri plastice generate anual.

Nu este prima reușită de acest tip. Aceeași echipă a demonstrat anterior că bacteria E. coli poate transforma PET-ul în paracetamol, sugerând un potențial extins al acestor tehnologii.

În paralel, cercetătorii lucrează și la dezvoltarea unor materiale plastice mai ușor degradabile încă din faza de producție.

Proiectul a fost finanțat parțial de Engineering and Physical Sciences Research Council, parte a UK Research and Innovation.

Această descoperire deschide o direcție promițătoare în care deșeurile plastice nu mai sunt doar o problemă de mediu, ci o posibilă resursă valoroasă pentru industria farmaceutică.

Chiar dacă aplicarea pe scară largă este încă departe, cercetarea arată că viitorul reciclării ar putea merge dincolo de reutilizare — spre transformare în produse esențiale pentru sănătate.

(sursa: Mediafax)