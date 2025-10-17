Explozie într-un bloc din Bucureşti! Trei persoane au decedat și 14 sunt rănite

În urma evaluărilor medicale de specialitate efectuate în unitățile sanitare incluse în celula de crizǎ, situația pacienților internați este următoarea:

Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca – 3 pacienți

Pacient, 68 de ani – operat de urgențǎ, urmează investigații imagistice suplimentare și monitorizare de specialitate.

Pacientă, 58 de ani – prezintă fracturi la nivelul bazinului și coloanei lombare; necesită intervenție chirurgicală.

Pacient, 86 de ani – fără leziuni post-traumatice; internat în secția de chirurgie pentru monitorizare.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – 2 pacienți

Pacient pediatric – traumatism cranio-cerebral și plăgi suturate, fractură de claviculă; internat în secția de neurochirurgie, în supraveghere medico-chirurgicală.

Pacientă pediatrică – intubată și ventilată mecanic; se află în blocul operator din cadrul secției de neurochirurgie.

Spitalul Universitar de Urgență București – 6 pacienți

Pacient, 53 de ani – cu arsuri severe, staționar hemodinamic, intubat; s-a făcut solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate.

Alți 4 pacienți au fost evaluați medical, fără a necesita internare.

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” – 2 pacienți

Pacientă, 78 de ani – arsuri pe o suprafață corporală de sub 15%; în prezent nu necesită transfer în străinătate, starea fiind stabilă și echilibrată.

Pacient, 58 de ani – evaluat în Unitatea de Primiri Urgențe, a refuzat internarea pentru monitorizare

UPDATE12:

Potrivit lui Arafat, au fost menținute unele operațiuni de căutare-salvare în curs, chiar dacă era riscant: „Și aici putem să spunem că a fost, din păcate, găsită și a treia persoană decedată, o femeie tânără care, din informații pe care le avem, era gravidă”.

O tânără gravidă a murit în explozia din cartierul Rahova, confirmă Raed Arafat.

Arafat a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că apelul a venit la ora 9 și 8 minute, iar primele forțe de intervenție au ajuns acolo la ora 9 și 15 minute.

Explozia a afectat întregul imobil, fiind înregistrate pagube semnificative la apartamentele situate între etajele 1 și 5, precum și scările învecinate, la Liceul Teoretic aflat în imediată vecinătate a blocului, în care s-a produs explozia și alte imobile din zona respectivă.

În ce privește mesajul RO-Alert, transmis cu ora 10 și 5 minute, Raed Arafat spune că acest fel de mesaje au o menire și anume să informeze populația despre o situație și să dea anumite indicații populației: „când s-a decis că zona va fi cu risc major și când s-a decis că trebuie să informăm populația, atunci s-au dat mesaje RO-Alert pentru evitarea zonei și pentru evitarea mai ales a zonei închise și care va rămâne închisă pentru că există un risc semnificativ de prăbușire a părții afectate din bloc”.

Prefectul Capitalei anunță măsurile luate după explozia din Calea Rahovei

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a aprobat un set de măsuri imediate pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozia din Calea Rahovei nr. 317, potrivit prefectului Capitalei, Andrei Nistor.

„Ca prefect al Capitalei, am convocat de urgență Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, care a aprobat astăzi un set de măsuri imediate pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozia produsă la imobilul din Calea Rahovei nr. 317”, a spus Nistor.

Potrivit acestuia, imobilul va fi evacuat complet, iar accesul este interzis până la finalizarea expertizei tehnice privind stabilitatea clădirii.

Persoanele evacuate vor fi cazate temporar în regim hotelier. „Cazare temporară pentru persoanele evacuate: în regim hotelier, pe perioada weekendului, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București; de luni, relocarea în apartamente închiriate prin Direcția Situații de Urgență a PMB”.

Locatarii vor primi hrană, apă potabilă, produse de igienă și îmbrăcăminte. Primăria Sectorului 5 va evalua și înregistra persoanele afectate, inclusiv statutul juridic al locuințelor.

„ISU București-Ilfov asigură securizarea perimetrului, supravegherea și sprijinul tehnic pentru expertiza structurală. A fost creat un punct de comandă și de informare în vecinătatea blocului, coordonat de ISU. Toate persoanele afectate de explozie sunt rugate să se prezinte la acest punct”.

Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală asigură ordinea publică, iar ASSMB, DSP și SABIF oferă asistență medicală de urgență și consiliere psihologică.

„Cursurile Liceului Dimitrie Bolintineanu vor trece în regim online pentru o săptămână”, a mai precizat prefectul.

UPDATE 11:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, revine cu o actualizare a stării răniților după explozia produsă în cartierul Rahova.

Conform ministrului, 13 pacienți au fost transportați la unitățile sanitare din Capitală, după cum urmează:

- 2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”

- 6 pacienți la Spitalul Universitar de Urgență București

- 3 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență București

- 2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

3 pacienți prezintă arsuri și se află internați la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” și la Spitalul Universitar de Urgență București.

După evaluarea medicală completă, se va cere transferul acestora către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul.

Blocurile operatorii de ortopedie, chirurgie, neurochirurgie și chirurgie plastică sunt pregătite pentru intervenții imediate.

„Am constituit o celulă de criză la Ministerul Sănătății, imediat după explozia gravă din cartierul Rahova. Suntem în alertă permanentă și în comunicare directă cu domnul Ilie Bolojan, Prim-ministrul României, și cu domnul Nicușor Dan, Președintele României, pentru coordonarea tuturor măsurilor medicale și de sprijin. Funcționăm în condiții de Cod Alb de Urgență, pentru a asigura un răspuns medical rapid, eficient și coordonat. Transmit condoleanțe familiilor care trec prin aceste momente cumplite și recunoștință echipelor medicale și de intervenție!”, transmite ministrul Sănătății.

Bujduveanu: Cetățenii afectați de explozie sunt mutați, din acest moment, în hoteluri

Oamenii afectați de explozia din Rahova vor fi mutați, „din acest moment”, în hoteluri, iar de luni în apartamente, declară primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

„Începând din momentul acesta echipele noastre de la punctul de control de la ISU București, în proximitatea imobilului, preiau toți cetățenii care locuiesc în acel imobil și îi cazează în hoteluri. Nu va rămâne nimeni din acest moment pe stradă”, a spus primarul interimar al Capitalei.

Stelian Bujduveanu adaugă că începând de luni vor fi puse la dispoziția cetățenilor apartamente în care se pot muta pe o perioadă lungă de timp.

„Acest incident nu se va rezolva peste o noapte. Imobilul este grav afectat. Am fost la fața locului împreună cu domnul Arafat, cu domnul prefect. Este foarte gravă situația. Sunt afectate 3 scări de bloc, aproximativ 500 de persoane care nu au cum să se întoarcă la casele lor”, arată primarul interimar.

În aceeași conferință de presă, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a vorbit despre elevii evacuați din Liceul Teoretic aflat în apropierea blocului în care s-a produs explozia: „așteptăm în zilele următoare să se evalueze pagubele și să știm cât ar putea dura. Dacă este necesar să închidem cursurile pentru o perioadă mai lungă, o vom face. Există și posibilitatea ca acei elevi care studiază acolo să fie mutați la o altă școală în apropiere”.

„Dincolo de faptul că au fost sparte toate geamurile și nu pot fi cursuri pentru că va fi frig, există și potențialul de a fi afectată structura de siguranță și asta trebuie verificat”, a afirmat prefectul.

Bolojan: Guvernul va acorda ajutoare de urgență și sprijin pentru sinistrații exploziei din Rahova

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va interveni rapid pentru a oferi ajutoare de urgență victimelor exploziei din Rahova și vor acorda ulterior sprijin pe termen mediu și lung. Până în prezent, tragedia s-a soldat cu trei morți și 13 răniți.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că Guvernul va acorda atât ajutoare de urgență, cât și sprijin pe termen mediu și lung.

„Conform procedurilor noastre, vom acorda atât ajutoare de urgență, cât și sprijin pentru cei care sunt sinistrați. Nu pot spune acum niște sume, pentru că m-aș hazarda. În orice caz, va fi un ajutor de urgență imediat în aceste zile, pe care îl dăm împreună cu autoritățile locale. Apoi, după evaluarea situației, după ce vom vedea câți sunt asigurați, câți nu sunt asigurați, vor fi acordate ajutoarele de bază”, a declarat premierul.

Până la această oră, bilanțul tragediei este de trei morți și 13 răniți, dintre care o adolescentă de 17 ani se află în stare gravă.

UPDATE 10:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că 17 persoane rănite în urma exploziei din Capitală sunt internate în cinci spitale din București, trei persoane au murit, iar un pacient a refuzat internarea. Pacienții cu arsuri grave ar putea fi transferați în spitale din Europa.

„În momentul de față avem trei pacienți la Floreasca, cu vârste între 56 și 86 de ani, cu politraumatisme severe, doi pacienți la Bagdasar, din care un pacient în vârstă de 78 de ani, cu arsură severă, aflat în manevre de echilibrare hemodinamică, șase pacienți la Universitar, dintre care un pacient cu arsură severă, intubat și ventilat mecanic, doi copii la Grigore Alexandrescu, în vârstă de 15 și 17 ani, trei victime decedate și un pacient care a refuzat internarea la Spitalul Bagdasar din București", a declarat Rogobete la Digi24.

Ministrul a precizat că la nivelul tuturor spitalelor incluse în planul alb de urgență există un disponibil de 34 de locuri la ATI cu ventilator și cu echipamentele medicale necesare.

Rogobete a explicat că a fost constituită imediat o celulă de criză pentru a coordona comunicarea în timp real cu toate unitățile sanitare care funcționează în regim de urgență - Spitalul Universitar, Spitalul Floreasca, Spitalul Militar, Bagdasar și Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu - precum și cu Departamentul pentru Situații de Urgență și cu secretarul de stat Raed Arafat.

Întrebat câți pacienți sunt în stare gravă, ministrul Sănătății a spis că „pentru pacienții cu arsuri, după ce starea lor se va echilibra și vom avea o imagine clinică de ansamblu, dacă statusul clinic, dacă starea medicală o va permite, vom solicita transferul în spitalele de arsuri grave din Europa”.

Rogobete a precizat că un tablou complet al stării victimelor va fi disponibil probabil într-o oră sau două, după ce la nivelul spitalelor se va termina evaluarea medicală și clinică a tuturor pacienților.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Planul alb de urgență va fi dezactivat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că planul alb de urgență, activat în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, urmează să fie dezactivat deoarece autoritățile nu se așteaptă la victime suplimentare.

„Planul alb de urgență va fi dezactivat în maxim 15 minute de către Ministerul Sănătății pentru că nu așteptăm victime suplimentare. Acestea sunt informațiile primite de la echipajele de urgență aflate în momentul de față acolo”, a spus Rogobete, vineri, la B1 TV.

Privind colaborarea cu celelalte instituții, ministrul a afirmat: „Celula de crize și toată această activitate integrată de coordonare a decurs excelent. Sigur că colaborarea mea cu dr. Raeda Rafat și cu DSU este una bună. Și în toată această perioadă, în toate aceste ore, am comunicat permanent cu dr. Raeda Rafat, cu colegii de la DSU, cu premierul României Ilie Bolojean și cu președintele țării”.

Anterior, acesta a mai afirmat: „În momentul de față avem trei pacienți la Floreasca, cu vârste între 56 și 86 de ani, cu politraumatisme severe, doi pacienți la Bagdasar, din care un pacient în vârstă de 78 de ani, cu arsură severă, aflat în manevre de echilibrare hemodinamică, șase pacienți la Universitar, dintre care un pacient cu arsură severă, intubat și ventilat mecanic, doi copii la Grigore Alexandrescu, în vârstă de 15 și 17 ani, trei victime decedate și un pacient care a refuzat internarea la Spitalul Bagdasar din București”.

UPDATE 9:

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat a declarat că explozia care s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei, lângă Liceul Dimitre Bolintineanu, a fost cel mai probabil cauzată de o acumulare de gaz.

„Cel mai probabil este cauza gazul, asta este cert, adică aproape nu putem să spunem că e altceva”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU, vineri, după ce s-a produs o explozie în Sectorul 5 din București.

Acesta a mai spus în completare: „Sunt multe aspecte care se discută, aici rămâne specialiștii în domeniul să vină cu exact ce a fost acolo și cum s-a întâmplat”.

„Avem această informație, că au fost echipe de la gaz, că au fost aici și că gazul a fost oprit. Ce s-a întâmplat mai departe, asta urmează să declare poate cei de la Delgaz”, a mai spus oficiualul.

UPDATE 8:

Blocul de pe Calea Rahivei în care a avut loc vineri dimineața o explozie este în risc de colaps și este evacuat de pompieri.

„Au venit aici cei de la Institutul de Stat în Construcții, și deja au dat primul verdict că blocul este cu risc de colaps”, a spus șeful DSU, Raed Arafat, referindu-se la blocul în care a avut loc explozia.

El a spus că blocul este evacuat total de pompieri.

„Zona din jur a fost evacuată sau a fost limitat accesul pe strada respectivă și oamenii ies din blocurile celelalte pe ușile alternative din spatele blocurilor, iar zona va rămâne închisă până să ia decizia finală”, a mai spus Arafat.

El susține că nu se poate intra în bloc pentru recuperarea bunurilor „fiind considerat foarte periculos”: „Doar operațiunea de căutare continuă în blocul respectiv”.

UPDATE 7:

Încă o persoană a fost găsită decedată în urma exploziei din București, anunță Raed Arafat. Numărul persoanelor decedate ajunge la trei.

Autoritățile au anunțat că, până la această oră, sunt 17 persoane rănite, 12 din bloc.

Două persoane sunt în stare gravă.

„Nu se poate intra în bloc, nu se va putea intra să se recupereze materiale sau acte sau documente la acest moment, fiind considerat foarte periculos. Doar operațiunea de căutare continuă în blocul respectiv”, a afirmat Arafat.

„Situația va dura și rugămintea noastră către populație și către dumneavoastră e să nu riscați să intrați în bloc, să nu riscați să intrați în zona care este cu risc. Pentru că dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde și dacă sunt persoane acolo, persoanele devin victime”, a adăugat acesta.

UPDATE 6:

Majoritatea pacienților sunt în stare de urgență critică, declară ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, despre răniții expliziei din Rahova.

La Ministerul Sănătății a fost constituită o celulă de criză care include unitățile sanitare care vor primi acești pacienți și care funcționează în regim de cod alb de urgență, a spus Rogobete, la Digi 24.

Cei cu terapie intensivă mobilă au transferat către unitățile sanitare 13 pacienți, dintre care 2 copii la Grigore Alexandrescu, în vârstă de 12 și 17 ani.

Întrebat dacă copilul de 12 ani este în stare gravă, Rogobete a răspuns: „Majoritatea pacienților transferați sunt în stare de urgență critică. Sigur că vom avea un tablou mai exact asupra situației după ce acestea sunt evaluați în unitățile de primii urgente”.

Întrebat, de asemenea, dacă au fost luate măsuri suplimentare la spitalele unde ajung răniții, ministrul a răspuns afirmativ: „Da, toate aceste spitale funcționează sub cod alb de urgență, toate resursele materiale și umane sunt direcționate către această situație. Sigur că dacă numărul de victime va crește vom extinde numărul de spitale care vor funcționa sub regim de cod alb de urgență”.

Între timp, centrul operativ pentru situații de urgență din Ministerul Sănătății este în legătură cu celelalte spitale, chiar dacă nu sunt de urgență pentru a putea redirecționa și prelua pacienții de la nivelul Capitalei pentru a nu afecta aceste situații medicale de urgență care apar.

UPDATE 5:

O explozie puternică produsă vineri dimineață într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Martorii la fața locului spun că deflagrația a fost atât de puternică încât a spart geamurile clădirilor din jur, inclusiv ale Liceului Dimitre Bolintineanu. Un alt martor spune că mirosea a gaz.

„La Liceul Bolintineanu, clasele care sunt față-în-față cu scara care a explodat, toate geamurile, am înțeles că sunt făcute praf. Dacă pe calea Rahovei, s-au spart geamurile, vă dați seama de putere”, a susținut Nelu Brad, martor la fața locului.

Un alt martor a declarat: „Mi-au spus copilașii, mirosea ieri a gaze și după ce au plecat cei care au făcut revizia, ce-or fi făcut ei acolo. Vă dați seama ce au făcut, că se vede azi”.

UPDATE 4:

13 persoane au fost găsite rănite, până la această oră, în explozia de pe Calea Rahivei din Capitală.

Până la acest moment sunt 13 victime transportate la spital, una a refuzat transportul, iar alte două persoane sunt decedate, arată ultima informare a autorităților.

De asemenea, pe fațada exterioară a liceului aflat în imediata vecinătate a blocului în care s-a produs explozia au fost constatate pagube materiale la nivelul ferestrelor, fără a fi înregistrate victime.

Toate persoanele au ieșit în siguranță.

UPDATE 3:

Zece copii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală au fost răniți ușor vineri în urma exploziei produs la un bloc, dar nu au avut nevoie să fie transportați la spital, a anunțat Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Copiii au fost tratați la cabinetul medical al școlii și nu au avut nevoie să fie transportați la spital. Mai apoi au fost luați de părinți, a declarat un reprezentant al Inspectoratului Școlar al Municipiului București la Digi 24.

Unitatea de învățământ afectată are peste 60 de clase și peste 1.500 de elevi.

Se face și o evaluare a pagubelor produse de explozie.

Primele informații arată că sunt pagube însemnate la școală.

UPDATE 2:

Ministerul Sănătății a anunțat că 12 persoane rănite în explozia de pe Calea Rahivei din Capitală, au fost transportate la spital.

Până în acest moment, au fost transportate la spital 12 victime, la următoarele spitale: Universitar, Grgore Alexandrescu, Floreasca, Maei Balș, Militar și Bagdasar, a transmis Ministerul Săntății.

La Floreasca a ajuns un bărbat de 63 ani, cu politrauma, care a fost dus în sala de operații. De asemenea, la același spital a ajuns o femeie 56 ani cu traumatism lombar și un bărbat de 86 ani cu suspiciune de fractură de femur.

Pompierii au ridicat în aer o dronă pentru a căuta alte posibile victime, dar și pentru obținerea unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate de explozia de la un bloc din Calea Rahovei.

„În sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o aeronavă fără pilot (dronă) din dotarea ISU B-IF”, anunță IGSU.

Echipajul specializat utilizează acest sistem pentru efectuarea recunoașterii aeriene, transmiterea în timp real a imaginilor către punctul de comandă mobil și identificarea eventualelor persoane afectate.

UPDATE 1

Deflagrația produsă într-un bloc de opt etaje de pe Calea Rahovei a afectat și un imobil aflat în apropiere, unde s-au desprins elemente de construcție de pe fațadă.

În urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuințe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale elementelor de construcție de pe fațada clădirii, anunță ISU București Ilfov.

Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală, situat în apropierea blocului în care s-a produs explozia vineri dimineață pe Calea Rahovei, a fost evacuat.

ISU București-Ilfov anunță că elevii și cadrele didactice din liceul aflat în proximitatea locului producerii exploziei au fost evacuați.

Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert în urma exploziei de pe Calea Rahovei. Oamenii sunt sfătuiți să evite zona sau să se îndepărteze de locul accidentului și să respecte măsurile dispuse de autorități.

„Explozie pe Calea Rahovei la un bloc de locuințe. Evitați zona sau îndepărtați-vă de locul accidentului! Pentru protecția dumneavoastră, respectați măsurile dispuse de autorități”, este mesajul Ro-Alert.

ȘTIRE INIȚIALĂ

ISU București-Ilfov anunță că au fost identificate două persoane decedate și alte nouă rănite.

Se continuă acțiunile de căutare-salvare.

La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenții cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături.

Planul roșu de intervenție a fost activat în Capitală după ce într-un bloc de 8 etape de pe Calea Rahovei a avut loc o explozie. Mai multe apartamente au fost afectate.

Victimele exploziei de vineri dimineață din Capitală au fost duse la spitalele Universitar, Floreasca și Gr. Alexandrescu, transmite Ministerul Sănătății.

„În cazul exploziei din cartierul Rahova unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri. S-au constituit echipe de căutare și salvare. A fost activat planul roșu de intervenție”, arată Ministerul Sănătății.

Nouă victime au fost deja transportate la spitalele Universitar, Floreasca si Gr. Alexandrescu.

„Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze”, transmite Poliția Capitalei, după explozia produsă vineri dimineața într-un bloc de pe Calea Rahovei.

Poliția Capitalei anunță căîn urma producerii unei explozii, în Sectorul 5, polițiștii au intervenit pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative de intervenție.

Traficul a fost deviat în zona afectată.

În contextul producerii acestei explozii, Poliția recomandă cetățenilor următoarele măsuri de siguranță:

1. Evitați zona afectată - Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

2. Respectați indicațiile autorităților - Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți.

3. Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi - Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

4. Nu blocați căile de acces - Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare.

5. Furnizați informații utile - Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

6. Sprijiniți persoanele vulnerabile - Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților.

