Turismul ieftin are un preț ascuns: vacanțele low-cost cresc costul chiriilor și prețul la locuințe

Un nou raport al New Economics Foundation, comandat de organizația europeană Transport & Environment (T&E) și citat Euronews, susține că dezvoltarea accelerată a turismului aerian exercită o presiune suplimentară asupra pieței imobiliare din mai multe state europene. Analiza indică existența unei corelații între creșterea numărului de turiști sosiți cu avionul și majorarea chiriilor și a prețurilor locuințelor în perioada 2019 – 2025.

Potrivit studiului, Spania este țara în care efectele sunt cele mai pronunțate. Creșterea cu 12,8% a numărului de turiști care au ajuns cu avionul în ultimii șapte ani este asociată cu o majorare medie de aproximativ 3.800 de euro a prețului locuințelor și cu o creștere de până la 236 de euro a chiriei medii, echivalentul unei scumpiri de 1,7%.

Raportul estimează că, dacă tendința continuă, chiriile din Spania ar putea crește cu încă 217 euro până în 2031 doar din influența acestui factor.

Autorii subliniază însă că impactul diferă semnificativ de la o regiune la alta, în funcție de intensitatea turismului. Astfel, marile destinații turistice sunt afectate mult mai puternic decât zonele cu un flux redus de vizitatori.

Cercetarea precizează că explozia turismului aerian nu explică singură criza locuințelor. Raportul amintește concluziile Băncii Spaniei, care arată că aproximativ 400.000 de locuințe sunt destinate închirierii turistice sau sezoniere, iar în fiecare an sunt cumpărate în jur de 50.000 de locuințe ca a doua proprietate de către cetățeni spanioli sau cumpărători străini.

La acestea se adaugă deficitul de locuințe, birocrația, reglementările complexe, planificarea urbană insuficientă și lipsa forței de muncă din sectorul construcțiilor, factori care contribuie la creșterea prețurilor.

Raportul evidențiază și impactul asupra mediului. În 2025, emisiile generate de aviație în Spania și Italia au depășit nivelurile din 2019, fiind cu 14%, respectiv 10%, mai mari decât înainte de pandemie. În același timp, aeroporturile Madrid-Barajas și Barcelona-El Prat sunt așteptate să depășească aeroportul Schiphol din Amsterdam în ceea ce privește numărul de turiști.

Datele analizate arată că în Insulele Baleare revin, în medie, 9,2 turiști la fiecare locuitor, în Insulele Canare 4,9 turiști, iar în Catalonia aproximativ doi turiști pentru fiecare rezident, comparativ cu media europeană de 0,9.

Studiul atrage atenția că expansiunea turismului nu s-a tradus într-o creștere similară a veniturilor angajaților din domeniu. În 2023, sectorul ospitalității a generat 10% din totalul orelor lucrate din Spania, dar doar 5% din valoarea adăugată brută a economiei, ceea ce indică o productivitate redusă. În plus, între 2008 și 2024, salariile reale din industria ospitalității au înregistrat o ușoară scădere, în pofida creșterii continue a numărului de turiști străini și a majorării salariului minim.

(sursa: Mediafax)