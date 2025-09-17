UE amână al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Planurile Uniunii Europene de a adopta al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei au fost amânate, potrivit unor surse citate de Bloomberg și Politico.

Decizia vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va impune sancțiuni mai dure Moscovei doar după ce statele europene vor opri complet cumpărarea de petrol rusesc, una dintre principalele surse de venit ale Kremlinului.

Administrația Trump a cerut, de asemenea, celorlalte state G7 să introducă tarife de 50-100% pentru China și India, principalii cumpărători de petrol rusesc, pentru a crește presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin.

Pe 13 septembrie, Trump a cerut public taxe vamale împotriva Chinei, dar nu a menționat India.

Surse diplomatice europene au confirmat că pachetul de sancțiuni nu va mai fi discutat la data inițială, UE dorind să își alinieze strategia cu prioritățile G7.

Un nou text comun al sancțiunilor ar putea fi finalizat în următoarele două săptămâni.

Pachetul propus viza noi măsuri împotriva băncilor și sectorului energetic din Rusia, precum și sancțiuni pentru companii din China și India care ajută Moscova să-și vândă petrolul.

În prezent, doar Ungaria și Slovacia mai importă petrol rusesc prin conducta Druzhba, premierii Viktor Orbán și Robert Fico fiind cei mai vocali opozanți ai renunțării la energia rusească.

În timp ce Trump presează pentru un acord de pace în Ucraina prin sancțiuni mai dure, Washingtonul a introdus până acum doar tarife de 50% asupra Indiei și a anunțat că nu va extinde tarifele la bunurile chinezești până când Europa nu adoptă propriile taxe ridicate.

Potrivit Reuters, este puțin probabil ca UE să accepte tarife împotriva Chinei sau Indiei, doi dintre principalii săi parteneri comerciali.

(sursa: Mediafax)