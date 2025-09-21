x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator O companie aeriană introduce zboruri directe din România spre o nouă destinație din SUA

O companie aeriană introduce zboruri directe din România spre o nouă destinație din SUA

de Redacția Jurnalul    |    21 Sep 2025   •   20:40
O companie aeriană introduce zboruri directe din România spre o nouă destinație din SUA

Compania aeriană HiSky a anunțat că va introduce, începând din 2026, zboruri directe din România către o nouă destinație din SUA, după ce ruta a fost suspendată în urmă cu 24 de ani. Zborurile vor avea o frecvență de două ori pe săptămână.

Compania aeriană HiSky a anunțat, printr-un comunicat de presă, că va opera zboruri directe, începând din vara anului 2026, către Chicago.

Ca urmare, Chicago va fi al doilea oraș din SUA către care compania aeriană reia zborurile directe, la 24 de ani după ce ruta a fost suspendată. Primul zbor este programat pentru 4 iunie 2026.

HiSky este singura companie aeriană care are conexiuni directe între România și SUA. HiSky operează, în prezent, zboruri directe New York-București.

„Acum doi ani, am avut încredere în nevoia pasagerilor noștri de a călători rapid, în siguranță și confortabil peste ocean și am îmbrățișat acest rol de pionieri. După rezultatele primului an de operațiuni pe ruta New York, cu aceeași încredere, suntem gata să devenim compania aeriană care operează ambele conexiuni directe cu SUA. (…) Comunitatea românească și moldovenească din Chicago este una dintre cele mai mari și mai bine stabilite din Statele Unite”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Compania HiSky va opera 2 zboruri pe săptămână, joi și duminică. Durata zborului de la București la Chicago va fi de 10 ore și 50 de minute, iar zborul de întoarcere durează 9 ore și 50 de minute.

În 2024, compania aeriană a lansat prima sa rută transatlantică directă către New York, după o pauză de 20 de ani. În prezent, HiSky operează cinci frecvențe săptămânale de la Aeroportul Internațional Henri Coandă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: zboruri chicago hisky
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri