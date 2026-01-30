150 de milioane de lei datorie pentru Slatina. PUSL Olt: „Facturile promisiunilor electorale ajung la cetățeni”

După pierderea unor finanțări europene și naționale esențiale pentru dezvoltarea municipiului, administrația locală a ales să compenseze lipsa investițiilor nerambursabile prin majorări consistente ale taxelor și impozitelor locale. Chiar și așa, echilibrul financiar nu a fost atins.

În acest context, primarul pregătește contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei, care va fi rambursat în următorii ani din veniturile orașului, adică din taxele și impozitele plătite de cetățeni.

„În loc să aducă bani europeni în Slatina, administrația îndatorează orașul. Sub pretextul unor investiții publice, slătinenii vor plăti ani de zile pentru decizii luate fără o viziune clară”, afirmă Cristian Cismaru.

Liderul PUSL Olt atrage atenția că îndatorarea masivă nu rezolvă problemele structurale ale orașului și riscă să blocheze alte investiții necesare în educație, sănătate sau infrastructură.