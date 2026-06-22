Veștea își asumă negocierile: Am mandat de a alcătui un guvern, indiferent de ce știe Nicușor Dan

Adrian Veștea a spus că la întâlnirea cu AUR au fost abordate subiecte economice.

„Am discutat o serie de măsuri economice pe care reprezentanții Partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care, în urma evaluărilor, nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. De altfel, am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme”, a spus Veștea.

Premierul desemnat a fost întrebat dacă va trece Guvernul în Parlament luni seara.

„În această seară vom merge la învestire și vom solicita, ca parlamentarii care, în decursul acestor zile, au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul”, a spus el.

Jurnaliștii l-au întrebat pe Veștea dacă președintele Nicușor Dan știe că a discutat cu AUR.

„Dumneavoastră știți că am mandat de a alcătui un guvern”, a spus Veștea.

După săptămâni în care președintele a exclus public, în mai multe formule, o guvernare dependentă de partidul condus de George Simion, premierul desemnat Adrian Veștea a avut luni discuții directe cu AUR, în încercarea de a obține voturile necesare învestirii.

(sursa: Mediafax)