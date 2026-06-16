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Negocieri de ultimă oră la Cotroceni! Cine vine la discuții pentru noul Guvern?

de Redacția Jurnalul    |    16 Iun 2026   •   17:58
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Negocieri de ultimă oră la Cotroceni! Cine vine la discuții pentru noul Guvern?
Cum a ajuns Nicușor Dan să decidă soarta noului Guvern la consultările de la Cotroceni

După ce Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma viitorul Guvern, bazat pe o majoritate parlamentară stabilă, nu a obținut sprijinul PNL și UDMR pentru a fi învestit, noi consultări informale au loc astăzi.

Tabăra Nicușor Dan – Adrian Veștea – Sorin Grindeanu

Astăzi, în jurul după amiezii, au fost convocați la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, președintele PSD, dar și Adrian Veștea, premierul desemnat, susțin surse politice pentru G4Media surse politice.

Consultările informale ale președintelui Dan au loc după ce Veștea nu a obținut sprijinul PNL și pe cel al UDMR pentru a fi învestit în funcție în această săptămână

Tabăra PNL – USR – UDMR: Guvernare majoritară PSD cu Sorin Grindeanu premier sau Guvernare minoritară PNL-USR-UDMR

De cealaltă parte, și susținătorii pozițiilor lui Ilie Bolojan își corelează acțiunile.

După ce PNL a anunțat ieri aseară că nu sprijină un Guvern Veștea, i-a cerut acestuia să-și depună mandatul și a solicitat președintelui noi consultări, cele trei partide PNL – USR și UDMR au în plan coordonarea pozițiilor politice, arată sursele citate.

Planul celor trei partide ar prevede ca cei trei lideri să îi ceară lui Nicușor Dan fie să-i dea mandatul de premier lui Sorin Grindeanu, fie să accepte un guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare sau Mircea Abrudean premier, guvern minoritar sprijinit de PSD din Opoziție.

Ieri seară, Ilie Bolojan a cerut președintelui Nicușor Dan să convoace noi consultări care ar trebui să conducă la identificarea unei soluții pentru formarea unui guvern susținut „într-o manieră transparentă”, inclusiv a unui guvern minoritar, dacă va fi cazul.

„Considerăm că, în perioada următoare, președintele României ar trebui să reia consultările cu partidele politice, astfel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern susținut transparent, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul”, a spus Bolojan.

El a adăugat că un eventual pact național trebuie să aibă în vedere atât situația politică în care se află România, cât și realitățile bugetare și economice.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: Adrian Veștea Nicușor Dan Sorin Grindeanu
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