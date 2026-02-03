AUR îl acuză pe ministrul Agriculturii de dublu discurs în privința Mercosur

În timp ce la televizor ministrul vorbește despre oportunități, exporturi și beneficii economice, în comisie Barbu ar fi evitat răspunsurile ferme și a lăsat fără explicații esențiale impactul real asupra agriculturii românești, concurența neloială, riscurile pentru securitatea alimentară și vulnerabilitățile României la frontieră, reclamă parlamentarii AUR.

Deputatul AUR Bogdan Velcescu a criticat semnarea acordului Mercosur fără consultare reală, a pus sub semnul întrebării modul în care a fost luată decizia și a demontat discursul oficial al ministrului Barbu privind exporturile și beneficiile economice invocate în legătură cu acest acord: „Mi-aș fi dorit să avem discuțiile astea foarte benefice în iulie, dacă nu s-a putut să le avem înainte de semnat, în mai, în aprilie, în februarie, oricând puteați dumneavoastră, să nu venim să avem dezbaterile și discuțiile astea acum, după semnare. (…) PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, s-au pus de acord în semnarea acestui tratat sau a fost o decizie a doi oameni, eventual trei? (…) Am avut o discuție cu Leonardo Coutinho, un brazilian, director al unui ,,think tank” de geopolitică. Și mi-a spus omul în felul următor: Domnilor, în Europa luați o mare țeapă. Eu, ca brazilian, vă spun așa. Brazilia face parte din BRICS. Majoritatea lanțurilor de aprovizionare din Brazilia sunt gestionate și controlate de China. Majoritatea terenurilor fertile din Brazilia sunt gestionate și controlate, prin interpuși, tot de China. Importatorul numărul unu din Brazilia este China. Ce ajunge în Europa este ce rămâne nevândut pentru China. A venit argumentul că vom exporta piese, vom exporta tehnologie în Brazilia, în Paraguay, în Argentina. Nimic mai fals”.

Deputatul AUR Călin Matieș, vicepreședinte al Comisiei pentru agrcultură, a cerut ca analiza acordului Mercosur să pornească de la securitatea alimentară și a avertizat asupra efectelor importurilor asupra producătorilor români:

„În primul rând, trebuie să analizăm în acest acord Mercosur securitatea alimentară, nimic altceva. (…) 0% dintre români mor de foame, 30% trăiesc. Deoarece cam ăsta e raportul din ceea ce importăm la industria alimentară și deficitul de balanță comercială. (…) Nu suntem cei mai tari pe piese auto în Uniunea Europeană. (…) Ne vine materia primă, le împletim cablurile aici și le dăm înapoi în Germania. (…) În momentul în care a fost liberalizat importul de miere din Ucraina, acele mii de tone de miere, un apicultor din Blaj, al treilea exportator din România, a spus că a închis fabrica. (…) În momentul în care au venit pulpele la 5 lei, s-ar putea să înceapă să dea afară industria asta”.

Ionelia Priescu, deputat AUR, a acuzat autoritățile de incapacitate în controlul importurilor și a arătat că acordul Mercosur va adânci haosul de la frontieră: „Din situația transmisă de ANSVSA reflectă foarte clar controlul superficial pe care noi îl avem ca țară la frontieră. (…) Numai la o singură vamă, anul trecut, au intrat 340.000 de tone de alimente și produse agroalimentare și s-au făcut pe această cantitate uriașă doar 113 controale. Peste tot, controlul este absolut derizoriu”.

