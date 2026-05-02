Bolojan acuză Hidroelectrica: „Prețurile la energie puteau fi cu 20-30% mai mici pentru cetățeni”

„Bătaie de joc din bani publici”: Premierul critică dur Hidroelectrica pentru lipsa investițiilor

Premierul Ilie Bolojan a lansat acuzații dure la adresa Hidroelectrica, susținând că lipsa investițiilor strategice în sistemul energetic a dus la menținerea unor prețuri ridicate pentru consumatorii români. Într-un videoclip publicat sâmbătă pe Facebook, șeful Guvernului a criticat modul în care compania a gestionat resursele financiare în ultimii ani.

Potrivit acestuia, dacă Hidroelectrica ar fi implementat la timp soluții moderne de stocare a energiei, efectele s-ar fi văzut direct în facturile românilor.

„Hidroelectrica, în acești ani, a făcut puține investiții, preferând să obțină profituri. Dacă, lângă fiecare baraj aflat pe cursul apei, nu în zona montană, am fi montat, încă de acum unu-doi ani, baterii de stocare, astfel încât toată producția din orele de prânz să fie stocată și eliberată seara, acest lucru ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica și prețuri cu 20–30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățeni”, a spus premierul.

Critici privind utilizarea banului public

Bolojan a calificat situația drept un exemplu clar de gestionare defectuoasă a banului public, acuzând compania că a ales să prioritizeze câștigurile pe termen scurt în detrimentul investițiilor strategice.

„Un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public”, a subliniat acesta.

Premierul a atras atenția și asupra impactului pe care aceste investiții l-ar fi avut asupra pieței de energie, inclusiv asupra tranzacțiilor zilnice și a speculațiilor.

„Dacă aceste investiții ar fi fost realizate, ar fi rămas foarte puțin spațiu pentru tranzacționare pe piețe, iar cei care câștigă bani din operațiunile de pe piețele zilnice ar fi avut o marjă mult mai mică de manevră, ceea ce ar fi dus la scăderea prețului energiei. Însă s-a preferat acordarea unor bonusuri de performanță de 150.000–180.000 de euro, pe lângă salariile deja mari, în locul acestor investiții.”

Investiții întârziate: proiectul de la Porțile de Fier II

Declarațiile premierului vin în contextul în care, recent, Hidroelectrica a făcut un pas important în direcția stocării energiei. Pe 22 aprilie, compania a semnat un contract pentru o finanțare nerambursabilă de 43,37 milioane de lei, prin Fondul pentru Modernizare.

Proiectul vizează instalarea unui sistem de baterii la Porțile de Fier II, considerat cel mai amplu proiect de acest tip dezvoltat până acum de companie.

Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 310 milioane de lei și presupune o capacitate de 64 MW și 256 MWh.

Reacția conducerii Hidroelectrica

CEO-ul companiei, Bogdan Badea, a explicat importanța acestui proiect în contextul schimbărilor din sectorul energetic, subliniind rolul tot mai important al stocării energiei.

„Finanţarea pentru proiectul de la Porţile de Fier II ne permite să facem un pas firesc către un sistem energetic mai flexibil şi mai corect balansat. Stocarea energiei nu mai este o opţiune, ci o necesitate, mai ales într-un context în care producţia din surse regenerabile este tot mai mare, crescând totodată necesarul de servicii de echilibrare.”

Acesta a adăugat că strategia companiei se concentrează pe valorificarea infrastructurii existente și integrarea tehnologiilor moderne.

„Ne concentrăm pe soluţii care folosesc inteligent ceea ce avem deja - infrastructura hidro - şi o completăm cu tehnologii moderne, astfel încât să putem livra energie atunci când este cu adevărat nevoie. În acelaşi timp, aceste investiţii ne ajută să creştem eficienţa şi să valorificăm mai bine fiecare MWh produs", a declarat Bogdan Badea.

Rolul strategic al Hidroelectrica în energia României

Hidroelectrica rămâne cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România, cu o capacitate instalată de peste 6,3 GW în hidrocentrale, la care se adaugă parcul eolian de la Crucea.

Compania joacă un rol esențial în securitatea energetică națională și în atingerea obiectivelor de decarbonizare asumate la nivel european. De asemenea, recent, societatea a depășit o valoare de piață de 70 de miliarde de lei, un record pentru Bursa de Valori București.

Agerpres si Antena 3 CNN