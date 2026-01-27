Bolojan, despre Guvern: „Puteam face mai mult”. Răspunsul premierului despre remaniere

Întrebat dacă este mulțumit de activitatea Guvernului, șeful Executivului a răspuns: „Cred că puteam să facem mai mult în aceste luni, în această jumătate de an, de când avem această responsabilitate”.

Bolojan a explicat că armonizarea punctelor de vedere între patru partide „nu este foarte ușor” și că adoptarea măsurilor impopulare a reprezentat o provocare constantă.

„În condițiile date, faptul că la finalul acestui an indicatorii macroeconomici ai României sunt într-o direcție bună, că avem premizele să adoptăm un buget construit pe baze corecte, consider că am făcut ceea ce trebuie pentru țara noastră”, a mai declarat premierul.

Referitor la posibilitatea unei remanieri a cabinetului, Bolojan a fost categoric: „În momentul de față nu”.

Premierul a subliniat însă că 2026 va fi un an crucial pentru absorția fondurilor europene și că evaluarea miniștrilor se va face la finalul exercițiului financiar, în funcție de îndeplinirea țintelor.

„Una din țintele noastre majore este să absorbim cei 10 miliarde de euro care reprezintă alocarea din PNRR pentru România. Fiecare ministru, când își fixează astfel de ținte, trebuie să și asume responsabilitatea”, a declarat șeful Guvernului.

Pus în fața acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu, premierul a adoptat o poziție precaută.

Întrebat direct dacă nu are nicio reținere să lucreze cu un ministru care are o problemă serioasă de integritate, Bolojan a răspuns că ministrul este acuzat „pentru un lucru făcut în urmă cu 15-20 de ani când nu era în guvern”.

„Înțeleg că astăzi Comisia de Etică a Universității din Craiova are două sesizări și aștept ca o comisie calificată să anunțe o decizie, în așa fel încât să poți să ai o certificare”, a explicat premierul.

Întrebat dacă îl va schimba pe Marinescu în cazul în care comisia confirmă plagiatul, Bolojan a declarat: „Dacă asta s-ar întâmpla, ar fi o discuție cât se poate de serioasă pe tema asta”.

Referitor la observația jurnalistului conform căreia „un plagiat este o formă de furt intelectual, atunci și acum”, Bolojan a confirmat: „Fiecare om răspunde pentru ceea ce a făcut el”.

(sursa: Mediafax)