Probleme energie România 2026: Bolojan cere finalizare centrale gaz și hidro pentru competitivitate

Bolojan: Problemele energetice subminează competitivitatea firmelor românești. Soluții urgente pentru producție sporită

România are nevoie urgentă de mai multă energie electrică și gaze naturale pentru a impulsiona competitivitatea companiilor locale, declară premierul Ilie Bolojan. Vorbind vineri la Radio România Actualități, șeful Executivului cere accelerarea marilor proiecte blocate, cu o capacitate totală de peste 2.100 MW – echivalentul a 50% mai mult decât producția celor două reactoare de la Cernavodă.

„Problemele din energie afectează competivitatea companiilor românești. Și noi trebuie să lucrăm să avem mai multă energie în România, deci să producem mai mult. Pe gaz, de exemplu, avem două centrale importante într-o fază avansată. (…) Acolo (centrala de la Iernut – n.r.) este de zece ani. A fost un proiect prost manageriat, dar anul acesta trebuie să-l finalizăm. Deci trebuie să creștem capacitatea de producție pe gaz”, a declarat premierul.

Proiecte cheie pe gaz: Mintia și Iernut, gata în 2026

Centrala de la Mintia, cu 1.700 MW capacitate instalată și consum anual de 2,5 miliarde mc de gaze, devine funcțională anul acesta. Va fi cel mai mare consumator de gaze din România și cea mai mare centrală din UE.

La Iernut (430 MW, dezvoltată de Romgaz), lucrările avansează după rezilierea contractului cu Duro Felguera (la 97% finalizare). Termenul asumat: finalizare până la sfârșitul lui 2026, anunțat la Bursa de Valori București.

Hidrocentrale și stocare: Echilibru energetic esențial

Premierul insistă pe finalizarea hidrocentralelor blocate și creșterea capacității de stocare pentru stabilizarea prețurilor.

„Trebuie să ne terminăm hidrocentrale, lucrăm la asta. E nevoie să ne creștem capacitatea de stocare. Este anormal să avem capacitate de producție în exces la orele de vârf ale zilei, iar seara, când este subproducție, să avem lipsă. Dacă ceea ce putem produce ieftin, la prânz, în exces, am stoca în câteva ore după aceea, spre seară le-am putea vinde. Dar sunt niște anormalități, dar instalarea a sute de megawați de capacități de stocare nu poate fi făcută de pe o zi pe alta”, a subliniat Bolojan.

Neptun Deep: România, lider european la gaze din 2027

Proiectul Neptun Deep (OMV Petrom și Romgaz) va transforma România în cel mai mare producător de gaze naturale din Europa începând cu 2027. Prima moleculă intră în rețeaua Transgaz anul viitor.

„Pe partea de valorificare a gazului care va veni suplimentar din Marea Neagră după 2027 încolo trebuie să gândim formule de susținere a industriei care să consume acest gaz. Deci astea sunt elementele de bază. Pe lângă acestea pot fi pachete și astea vor fi în acest proiect de lege care să stimuleze anumite domenii care pot fi relevante prin de acordarea unor deduceri pentru investițiile făcute din impozitele pe profit, de prin acordarea unor ajutoare de stat în așa fel încât, prin măsuri suplimentare de simplificare, de de birocratizare, de scurtare a termenelor de avizare, plus schemele de sprijin, plus rezolvare a problemelor de bază, să ne punem economia într-adevăr pe baze sănătoase, în așa fel încât România să se dezvolte în următorii ani”, a conchis premierul.

Guvernul pregătește scheme de ajutor de stat, deduceri fiscale și debirocratizare pentru a pune economia pe picioare.

Mediafax