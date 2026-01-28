Bolojan dezvăluie: România amână euro până în 2028, țintește OCDE în 2026 și consolidează legăturile cu Germania

Ilie Bolojan: Deficitul blochează euro, dar OCDE vine în 2026

Premierul Ilie Bolojan a clarificat, în Germania, planurile României pentru adoptarea euro și alte priorități economice majore. Declarațiile vin în contextul unei vizite oficiale la Berlin, unde s-a întâlnit cu cancelarul Friedrich Merz.

Euro pe masa alegerilor din 2028

Adoptarea monedei euro nu e prioritate imediată, dar ar putea deveni temă fierbinte la parlamentare din 2028, a anunțat Bolojan.

„Bulgaria îndeplinește componenta de deficit (...) până nu atingem o cotă sub 3%, această problemă nu este pe agendă (...) Ținta de anul acesta este de 6,3%- 6,2% (...) Până în 2030 ne-am propus să ajungem sub 3%, ar putea fi o tema pentru alegerile parlamentare din 2028”, a spus el.

Partidele ar putea semna un „acord de țară" înainte de alegeri pentru a susține aderarea, inspirat de modelul Bulgariei, care îndeplinește deja criteriul de deficit.

Parteneriat record cu Germania: 42 miliarde euro comerț

Germania rămâne motorul economiei românești, cu comerț bilateral de peste 42 miliarde euro în 2024 și investiții de 18 miliarde euro. Peste 10.000 de firme germane angajează 200.000 de români, generând tehnologie și stabilitate.

„Traversăm incertitudini globale, războiul din Ucraina ne cere eficiență. Discutăm creșterea investițiilor în energie, industrie și apărare, via programul SAFE UE”, a subliniat Bolojan în conferința comună cu Merz.

OCDE: Aderare finalizată în 2026

România accelerează drumul spre OCDE, cu țintă de finalizare anul acesta.

„România își dorește să aibă standarde mai bune, politici publice mai eficiente și mai multă credibilitate internațională, de aceea ne-am propus să finalizăm acest proces de aderare anul acesta”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Procesul, pornit în 2022, are 18 avize pozitive din 25 de comitete; evaluarea finală e în martie 2026. Succesul ar consolida poziția României pe harta globală.