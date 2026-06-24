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Ilie Bolojan, mesaj ferm la Ambasada SUA: Rolul crucial al trupelor americane pe Flancul Estic

de Redacția Jurnalul    |    24 Iun 2026   •   20:45
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Ilie Bolojan, mesaj ferm la Ambasada SUA: Rolul crucial al trupelor americane pe Flancul Estic
Mesajul premierului de Ziua Independenței Americii

Premierul interimar Ilie Bolojan a mulțumit militarilor americani prezenți în România, care, spune el, contribuie la securitatea țării noastre. Declarația a fost făcută miercuri la recepția organizată de Ambasada SUA, menită să marcheze 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a SUA.

Premierul a spus despre SUA că „de 250 de ani are o influență covârșitoare asupra lumii prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova, prin forța armatelor sale”.

El a mulțumit SUA și militarilor americani prezenți în România pentru că, „în situația dificilă din regiune, alături de militarii noștri, alături de militarii celorlalte țări din NATO, contribuie semnificativ la securitatea României și la siguranța cetățenilor noștri”.

Șeful Executivului a mulțumit și companiilor americane care au investit în România, amintind de locurile de muncă create, de oportunități, de tranferul de tehnologie, dar și de promovarea de către acestea a României în SUA.

Bolojan a amintit și de comunitățile românești din Statele Unite, de studenții români și de toți cei care trăiesc în America, despre care a spus „că sunt o punte între relațiile dintre țările noastre și sunt o bază a dezvoltării acestora”.

El l-a felicitat pe Ambasadorul SUA la București Darryl Nirenberg de care a spus că este convins „că va contribui semnificativ în anii următori la întărirea parteneriatului dintre România și Statele Unite, la dezvoltarea relațiilor de afaceri, la promovarea investițiilor în domeniul energiei, al infrastructurii și așa mai departe”.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: bolojan sua trupe americane flancul estic
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