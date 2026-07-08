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Blochează țara cu poezia asta! Reacția acidă a lui Marius Budăi la adresa PNL și USR

de Redacția Jurnalul    |    08 Iul 2026   •   20:15
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Deputatul PSD Marius Budăi susține că blocajul privind formarea noului Guvern este provocat de PNL și USR, pe care le acuză că pun condiții exclusiv politice, în loc să discute despre problemele economice ale României.

Deputatul PSD Marius Budăi susține că blocajul privind formarea noului Guvern este provocat de 

Fostul ministru al Muncii spune că PSD este dispus să participe la sesiuni extraordinare ale Parlamentului ori de câte ori va fi nevoie. El a reacționat astfel după apelul premierului interimar Ilie Bolojan privind convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea legilor necesare accesării fondurilor din PNRR.

„Noi și săptămâna asta am fost la Parlament, am avut comisie la Muncă, la Buget, nu este nicio problemă, din punctul nostru de vedere. Facem sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, toată vara dacă este nevoie”, a declarat miercuri deputatul PSD la RFI.

Budăi l-a criticat pe Ilie Bolojan, spunând că dezbaterea publică este concentrată prea mult asupra disputelor dintre politicieni și prea puțin asupra situației economice. „Să nu mai discutăm despre orgoliul lui Ilie Bolojan, vai, sunt supi că m-au demis! Să discutăm despre problemele economice ale României”, a afirmat acesta.

Deputatul PSD consideră că actuala situație politică este cauzată de existența unui Guvern interimar, fără atribuții depline. „De ce e așa disperat domnul Bolojan? Oare nu tot din cauza dumnealui? Oare nu tot din cauză că avem un Guvern care nu are puteri depline?”, spune Marius Budăi.

Fostul ministru al Muncii susține că negocierile pentru formarea viitorului Executiv sunt blocate de refuzul PNL și USR de a accepta participarea PSD la guvernare. „Uitați-vă care este condiția PNL și USR: să nu fie PSD. Este o condiție pur politică, nimic despre economie”, a declarat el.

Budăi a lansat și un apel către liderii PNL, USR și UDMR pentru reluarea dialogului. „Domnule Bolojan, domnule Fritz, domnule Hunor, haideți, în loc să ne certăm politic, haideți să ne batem în soluții economice”, a spus deputatul.

„Blocajul este la dumnealor, pentru că dumnealor au o poezie: «fără PSD», au o îngâmfare. Eronat, dragilor de la PNL și USR, nu blocați PSD, blocați o țară”, a acuzat Marius Budăi, susținând că PNL și USR blochează formarea unei majorități parlamentare.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: budăi pnl usr probleme economice
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