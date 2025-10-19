Cătălin Drulă acuză PSD de „șantaj politic” privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei

„În primul rând vreau să spun că discuția asta a susținut și mai devreme. Mie mi se pare că a făcut rău democrația din România, lansată mai ales de PSD, care cumva a condiționat și a făcut chiar un șantaj. (...) care spune vom prăbuși guvernarea, vom opri lucruri, dacă cineva candidează cu altcineva”, a spus Cătălin Drulă, duminică seara la TVR Info.

Privind electoratul din București, Drulă a afirmat: „Eu cred că e o aliniere naturală în București pe electoratul de dreapta și mi-aș dori, și avem încă discuții, să am o susținere și de la PNL, pentru candidatura mea, și nu numai, mai sunt partide mai noi care au idei, care se regăsesc în ceea ce spuneam și eu mai devreme legat de ideile de transport, de mobilitate. Avem aceste discuții încă”.

„Dacă aceste discuții nu se vor concretiza, este totuși o opțiune validă. Cetățenii vor alege programul cel mai credibil”, a mai spus Cătălin Drulă.

„Nu cred că a făcut bine anul trecut, când a fost acea alianță contra firii PNL-PSD, și peste țară, și peste București. Să nu uităm că sunt numai primari PNL și PSD în sectoarele Bucureștiului”, a conchis fostul președinte USR.

