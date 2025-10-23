x close
Bolojan anunță cine va fi candidatul PNL la Primăria Capitalei

de Redacția Jurnalul    |    23 Oct 2025   •   23:05
Sursa foto: Ilie Bolojan/Ciprian Ciucu

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi seară că Partidul Național Liberal urmează să își desemneze, cel mai probabil săptămâna viitoare, candidatul la Primăria Generală a Municipiului București, iar cel mai bine plasat în sondaje este Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6.

„Acum aproximativ două luni am făcut un sondaj de opinie. Au fost trei colegi testați, iar cel mai bine plasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, care va fi, foarte probabil, săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei. Dânsul a fost cel mai bine poziționat dintre candidații noștri”, a declarat Ilie Bolojan, președintele PNL, la Antena 3 CNN.

„Sunt doi primari performanți în București, din punctul meu de vedere. Daniel Băluță la Sectorul 4 și Ciprian Ciucu la Sectorul 6, unul PSD, altul PNL. Ei s-au impus prin realizări, nu prin vorbe. Și atunci, cu siguranță, bătălia asta sper să fie una a proiectelor, a programelor și a readucerii Bucureștiului la statut de capitală europeană. În momentul de față nu este capitală europeană, este o capitală sub-europeană. O spun cu tristețe”, a adăugat liderul PNL.

Bolojan a subliniat faptul că speră într-o campanie civilizată. „Campaniile de multe ori degenerează. Eu sper într-o campanie civilizată, în așa fel încât lucrurile să se păstreze într-un climat normal”, a conchis Bolojan.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Ilie bolojan alegeri bucurești 2025 ciprian ciucu
