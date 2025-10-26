Ciprian Ciucu, ales oficial candidatul PNL pentru Primăria Capitalei

“România se transformă într-o țară de chiriași”. Locuințele vor deveni tot mai scumpe. Ce spun experții despre “bula imobiliară”
Potrivit surselor MEDIAFAX, în urma numărării voturilor, Ciprian Ciucu a obținut 11 voturi, Stelian Bujduveanu (actualul primar interimar) - 4, iar 4 voturi au fost anulate.
Prin urmare, Ciprian Ciucu este oficial candidatul Partidului Național Liberal pentru Primăria Capitalei.
Alegerile locale pentru Primăria Generală din București vor avea loc pe data de 7 decembrie 2025
(sursa: Mediafax)
