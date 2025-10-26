x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Ciprian Ciucu, ales oficial candidatul PNL pentru Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu, ales oficial candidatul PNL pentru Primăria Capitalei

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   20:37
Ciprian Ciucu, ales oficial candidatul PNL pentru Primăria Capitalei

Ședința PNL pentru desemnarea candidatului la Primăria Capitalei s-a desfășurat duminică. Ciprian Ciucu a fost ales candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, după o ședință tensionată.

Potrivit surselor MEDIAFAX, în urma numărării voturilor, Ciprian Ciucu a obținut 11 voturi, Stelian Bujduveanu (actualul primar interimar) - 4, iar 4 voturi au fost anulate.

Prin urmare, Ciprian Ciucu este oficial candidatul Partidului Național Liberal pentru Primăria Capitalei.

Alegerile locale pentru Primăria Generală din București vor avea loc pe data de 7 decembrie 2025

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Primăria Capitalei stelian bujduveanu ciprian ciucu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri