Ciprian Ciucu, ales oficial candidatul PNL pentru Primăria Capitalei

Potrivit surselor MEDIAFAX, în urma numărării voturilor, Ciprian Ciucu a obținut 11 voturi, Stelian Bujduveanu (actualul primar interimar) - 4, iar 4 voturi au fost anulate.

Prin urmare, Ciprian Ciucu este oficial candidatul Partidului Național Liberal pentru Primăria Capitalei.

Alegerile locale pentru Primăria Generală din București vor avea loc pe data de 7 decembrie 2025

(sursa: Mediafax)