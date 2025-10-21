Ciucu: Ministrul Justiției ar fi trebuit să inițieze proiectul privind pensiile magistraților

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Oct 2025   •   21:15
Liberalul Ciprian Ciucu spune că ministrul Justiției ar fi trebuit să inițieze proiectul privind pensiile magistraților, pentru că el are cei mai buni specialiști în proceduri. „Întrebarea e de ce nu acceptă ministrul Justiuției”, spune Ciucu.

Întrebat, marți seara, dacă ar trebui să demisioneze Ilie Bolojan, după ce proiectul privind pensiile magistraților a picat la CCR, Ciucu a spus că „nu este corect ca un singur om din țara asta să-și asume tot greul acestor reforme. Avem o coaliție astăzi. Un astfel de proiect e cel care a fost deja picat la Curtea Constituțională pe un motiv procedural”.

Ciucu afirmă că un astfel de proiect ar fi trebuit să fie inițiat de ministrul Justiției.

„Vom aștepta (...) niște puncte de vedere ale Curții. Un astfel de proiect trebuia să fie inițiat de către ministrul Justiției. Ministrul Justiției știe toate acele procedee legislative astfel încât să minimizeze foarte mult riscul de a cădea la Curtea Constituțională. Aceasta este întrebarea: De ce nu accepta ministrul Justiției să lucreze... Păi era normal ca ministrul Justiției să îi țină spatele premierului, să îl prăzească și de alți miniștri, și de alte instituții, ca totul să fie perfect procedural. Nu știu, dar mi se pare foarte ciudat că proiectul a fost inițiat până la urmă de către ministrul Muncii. Trebuie să-i mulțumim că a făcut acest lucru, dar vă dați seama că ministrul Muncii nu are cei mai buni specialiști pe proceduri, ci ministerul Justiției”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Curtea Constituțională a respins luni, după două amânări, proiectul privind pensiile magistraților pe motive procedurale, invocând lipsa avizului CSM.

(sursa: Mediafax)

 

