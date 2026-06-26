Impas total la Cotroceni: Întâlnirea s-a terminat cu un eșec al negocierilor

Discuțiile nu au dus la un rezultat, iar partidele și-au păstrat pozițiile exprimate anterior, potrivit surselor Mediafax.

Întâlnirea a avut loc într-un format restrâns, potrivit surselor Mediafax.

La discuții au participat doar șeful statului și liderii partidelor, fără consilieri sau alte persoane.

Întâlnirea decisivă de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR a început la ora 18:00. Discuțiile au vizat desemnarea următorului premier, care ar urma să formeze noul Guvern.

Variantele Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan sunt acum pe masă.

(sursa: Mediafax)