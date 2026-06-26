x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Impas total la Cotroceni: Întâlnirea s-a terminat cu un eșec al negocierilor

Impas total la Cotroceni: Întâlnirea s-a terminat cu un eșec al negocierilor

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   19:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Impas total la Cotroceni: Întâlnirea s-a terminat cu un eșec al negocierilor
Hepta/Negocierile de la Palatul Cotroceni s-au încheiat fără nicio concluzie

Întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-a încheiat după mai puțin de o oră.

Discuțiile nu au dus la un rezultat, iar partidele și-au păstrat pozițiile exprimate anterior, potrivit surselor Mediafax.

Întâlnirea a avut loc într-un format restrâns, potrivit surselor Mediafax.

La discuții au participat doar șeful statului și liderii partidelor, fără consilieri sau alte persoane.

Întâlnirea decisivă de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR a început la ora 18:00. Discuțiile au vizat desemnarea următorului premier, care ar urma să formeze noul Guvern.

Variantele Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan sunt acum pe masă.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cotroceni nicusor dan lideri psd pnl usr udmr
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri