Daniel Băluţă propune un pachet de măsuri pentru combaterea excluziunii sociale

"Am venit cu un pachet inspirat din investiţiile pe care le-am făcut pentru combaterea excluziunii sociale în Sectorul 4. Este vorba de 400 de milioane de euro, bani de la Uniunea Europeană, pe care i-am investit în cele mai defavorizate comunităţi din Sectorul 4 şi îmi doresc să extind aceste măsuri la nivelul Bucureştiului, generând un pachet de şapte măsuri de combatere a excluziunii sociale. Acest pachet se numeşte 'Bucureştiul, un oraş care nu lasă pe nimeni în urmă'", a declarat Daniel Băluţă, luni, într-o conferinţă de presă.



El a menţionat că o măsură din pachet se referă la subvenţionarea cheltuielilor pentru energia termică 100% pentru oamenii cu venituri mai mici de 3.000 de lei şi cu 50% pentru cele cu venituri între 3.000 şi 4.000 de lei.



Daniel Băluţă a afirmat că alte iniţiative propuse sunt: acordarea de ajutoare pentru medicamente de până la 500 de lei pe lună oamenilor cu venituri mai mici de 2.500 de lei, subvenţionarea cheltuielilor pentru chirie în cazul tinerilor, respectiv a familiilor tinere, la început de drum, ale căror venituri sunt mai mici decât salariul mediu pe economie, ajutor de 1.000 de lei lunar pentru familiile care au mai mult de trei copii.



"O altă măsură are legătură directă cu datoriile pe care Primăria Municipiului Bucureşti le are faţă de persoanele cu dizabilităţi şi pentru aparţinătorii lor, în ideea în care luni de zile aceste ajutoare nu au fost plătite sau au fost pur şi simplu ciuntite. Primăria în regim de urgenţă trebuie să-şi achite datoriile faţă de ei", a declarat primarul Băluţă.



El mai propune cursuri de reconversie profesională şi calificare gratuită, locuri de muncă bine plătite pentru tineri, indiferent că au studii superioare, elementare sau medii şi a menţionat că sprijinirea mediului de business constituie o prioritate.



Daniel Băluţă a punctat că îşi propune să realizeze fuziunea dintre ELCEN şi RADET.



"Pierderile în reţea au o medie anuală undeva la 40-50%. (...) Vorbind cu specialiştii, am constatat că ritmul în care se întâmplă aceste lucrări poate fi accelerat schimbând pur şi simplu tehnologia", a adăugat primarul Băluţă.

