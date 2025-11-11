Băluță,despre acuzațiile privind legături între administrație și mafia imobiliară: Rechinii ne atacă

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a spus marți că vrea ca administrația locală să preia Casa Radio de la stat.

El a afirmat că imobilul ar putea fi transformat într-un centru cultural important pentru București, oraș care, în opinia sa, duce lipsă de astfel de spații.

„Da, obligatoriu. Se pot face foarte multe lucruri. Putem face un centru cultural deosebit, putem face o sală uriașă, de festivități, multe lucruri utile. Dar pentru astfel de proiecte trebuie consultată de fiecare dată societatea civilă. Împreună cu oamenii trebuie să decidem ce e mai bine să facem acolo. Transparența și deschiderea sunt obiective fundamentale pentru administrația publică”, a spus Băluță.

Întrebat despre acuzațiile privind presupuse legături între administrația sa și „mafia imobiliară”, primarul Sectorului 4 a respins ferm aceste critici.

„Și astăzi avem procese de zeci de milioane de euro în care rechinii imobiliari ne atacă pentru că nu sunt de acord să construim școli, licee, grădinițe pe terenurile expropriate. Facem față acestor provocări și loviturilor din orice direcție”, a declarat el.

(sursa: Mediafax)