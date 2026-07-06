Grindeanu atacă dur PNL și pe Siegfried Mureșan: „Totul e fake. Românii trăiesc din ce în ce mai prost”

Grindeanu: „Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat, luni, motivele pentru care social-democrații nu sunt dispuși să îl susțină pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Întrebat dacă PSD ar putea vota un Guvern condus de europarlamentarul liberal pentru a debloca actualul impas politic, liderul social-democrat a exclus această posibilitate și a lansat un atac direct la adresa acestuia.

„Pentru că Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic. (...) Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de armistițiu - cu care din principiu nu am niciun fel de problemă atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac, e același lucru - se va inventa altceva”, a declarat Sorin Grindeanu la Digi24.

Declarația vine într-un moment în care scena politică este marcată de negocieri intense privind desemnarea unui nou executiv și găsirea unei majorități parlamentare stabile.

Liderul PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că a ignorat rolul PSD în coaliție

În intervenția sa, Sorin Grindeanu și-a concentrat criticile și asupra fostului premier Ilie Bolojan, despre care spune că nu a înțeles realitatea politică din Parlament și faptul că a condus un Guvern sprijinit în mare măsură de PSD.

„PNL a ieșit la alegeri pe locul 3. Uităm lucrurile, dar românii au dat PSD-ul pe primul loc. Ca să fii premier al unei coaliții, trebuie să te caracterizeze și altceva, în afară de încrâncenare. Se numește să fii dispus la dialog când nu ai câștigat alegerile, ba chiar ai ieșit pe locul 3 și ești prim-ministru a unei coaliții, formată din 4 partide plus grupul minorităților. Lucrul acesta, în acest an, Ilie Bolojan nu l-a înțeles și s-a comportat ca și când PNL a câștigat singur alegerile”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu consideră că lipsa dialogului și modul în care au fost gestionate relațiile din coaliție au contribuit decisiv la deteriorarea colaborării dintre partidele aflate la guvernare.

Acuzații privind imaginea publică a lui Bolojan și măsurile economice

Liderul social-democrat susține că imaginea publică a lui Ilie Bolojan nu reflectă rezultatele guvernării și afirmă că politicile economice adoptate în ultimele luni au afectat nivelul de trai al populației.

„Totul e mult fake. E multă poveste, spectacol de sunet și lumini și în spate nu s-a întâmplat absolut nimic. (...) Noi vedem următorul lucru: că dincolo de bătălia aceasta politică, din care nu câștigă nimeni, vedem că românii trăiesc din ce în ce mai prost. Urmarea politicilor economice proaste și din cauza celor făcute de Ilie Bolojan, și din cauza acestor lucruri, (...) am luat decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan, din cauza modului falimentar de a conduce guvernul, în special din punct de vedere al măsurilor economice”, a declarat Grindeanu.

Prin aceste afirmații, liderul PSD încearcă să justifice decizia partidului de a retrage sprijinul politic acordat fostului premier și să explice poziția social-democraților în negocierile privind formarea unei noi majorități.

PSD vede USR în opoziție

În același interviu, Sorin Grindeanu a vorbit și despre rolul pe care ar trebui să îl aibă USR în perioada următoare. Din perspectiva sa, formațiunea condusă de liderii săi actuali nu ar trebui să facă parte din viitorul executiv.

„USR-ul și-a arătat în această perioadă dorințele politice și eu cred că USR-ul ar trebui să meargă în opoziție. Adică să nu facă parte din viitoarea posibilă coaliție de guvernare. Asta e părerea mea personală. N-am un vot intern în partid”, a precizat președintele PSD.

Afirmațiile lui Sorin Grindeanu conturează poziția actuală a PSD în negocierile pentru formarea unui nou Guvern și transmit un mesaj clar atât către PNL, cât și către ceilalți actori politici implicați în discuțiile privind viitoarea majoritate parlamentară.

Mediafax