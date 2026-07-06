Sorin Grindeanu lansează acuzații dure: „Bolojan, ținut în funcție cu voturile AUR”

Afirmațiile au fost făcute într-un context marcat de negocieri politice intense și de tensiuni între principalele partide parlamentare, pe fondul reconfigurării majorităților și al discuțiilor privind viitoarea formulă de guvernare.

„Ținut în funcție cu voturile AUR” – acuzația centrală

În intervenția sa publică, Sorin Grindeanu a susținut că Ilie Bolojan ar fi rămas într-o poziție executivă în urma unor jocuri politice în care voturile AUR ar fi avut un rol indirect.

„În acest moment, Ilie Bolojan, la peste 60 de zile de când a fost demis, este în funcție fiindcă îl țin cei de la AUR”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a acuzat schimbarea repetată a condițiilor în negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

Această afirmație a fost interpretată ca o critică la adresa mecanismelor politice de susținere din Parlament, dar și ca o acuzație privind instabilitatea alianțelor politice actuale.

Grindeanu a insistat că PSD și-a menținut o poziție constantă în negocieri, spre deosebire de alți actori politici.

„Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere. Noi am spus că vrem să rămânem în aceeași formă de coaliție, că nu votăm un guvern din care nu facem parte. N-am schimbat absolut nimic, am fost constanți”, a declarat Grindeanu, la Digi24.

Critici la adresa modului de conducere al coaliției

Liderul PSD a extins critica și asupra modului în care fostul premier ar fi gestionat relația cu partenerii politici din coaliție. Potrivit acestuia, lipsa de flexibilitate și ignorarea propunerilor venite din partea social-democraților ar fi contribuit la deteriorarea relațiilor politice.

„Nu și-a înțeles rolul. A fost un prim-ministru al unei coaliții în care aproape jumătate din acea coaliție o avea PSD-ul și unde a înțeles în acest an să nu țină cont de aproape nimic din ce vine dinspre PSD”, a declarat Grindeanu.

El a adăugat că această abordare ar fi avut consecințe directe asupra stabilității politice și asupra încrederii dintre partenerii de guvernare.

„Acest lucru, într-un final, a dus la acea evaluare pe care am făcut-o transparent și unde am hotărât mișcările politice”, a spus președintele PSD.

Comparația controversată: „negustor de praf”

Cea mai discutată parte a declarațiilor lui Sorin Grindeanu este comparația folosită pentru a descrie stilul politic al lui Ilie Bolojan. Aceasta a fost percepută drept una dintre cele mai dure formulări din spațiul public recent.

„Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment.Cam ăsta-i Ilie Bolojan... Sau dă faliment. Cam asta-i Ilie Bolojan care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție”, a afirmat liderul PSD.

Comparația sugerează, în viziunea lui Grindeanu, o fragilitate politică a liderului criticat, care ar depinde de stabilitatea contextului politic pentru a-și menține poziția.

Negocieri politice și schimbări de poziții

În același discurs, Grindeanu a mai susținut că negocierile pentru formarea guvernului au fost marcate de schimbări constante de poziție din partea partenerilor politici, ceea ce ar fi îngreunat procesul decizional.

El a afirmat că PSD ar fi rămas consecvent în pozițiile sale, în timp ce alte formațiuni ar fi modificat în mod repetat condițiile de negociere, ceea ce ar fi generat blocaje și tensiuni.

„Am certitudinea că de fiecare dată când spunem da la ceva, se inventează altceva nou. De ce? Pentru că unii își doresc să rămână acolo, cu votul celor de la AUR”, a afirmat acesta.

Mediafax