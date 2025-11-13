Dominic Fritz a primit aviz pozitiv pentru cetățenia română: „România, gata, sunt unul de-al tău!”

Liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat joi că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Politicianul de origine germană a transmis un mesaj pe rețelele sociale, în care le-a mulțumit românilor și țării pe care o numește deja „acasă”.

„România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă”, a scris Dominic Fritz.

Acesta a precizat că următorul pas este depunerea jurământului de credință față de statul român: „Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!”.

Dominic Fritz, născut în Germania, a venit în România în 2003, implicându-se în proiecte civice și sociale. În 2020, a fost ales primar al Timișoarei, devenind primul cetățean străin ales într-o funcție de primar în România.

(sursa: Mediafax)