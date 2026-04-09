Avertisment de la Bruxelles: Dragoș Pîslaru, rezervat în privința fondurilor UE din cauza pensiilor speciale

Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi după-amiază, la finalul ședinței de guvern, că România așteaptă încă decizia Comisiei Europene privind jalonul legat de pensiile speciale și cererile de plată din PNRR.

Întrebat despre stadiul acestui jalon, Dragoș Pîslaru a anunțat că există discuții în curs și o deschidere din partea Bruxelles-ului, dar fără un verdict final.

„După cum v-am spus, am un optimism rezervat cu privire la plata pe care Comisia va decide să o facă pe acest jalon. Am agreat cu Comisia Europeană că se vor uita constructiv cu privire la argumentele pe care România le-a pus pe masă”, a afirmat ministrul.

El a explicat că întârzierea deciziei este legată de faptul că evaluarea nu mai vizează doar o singură cerere de plată, ci două, analizate împreună.

„Motivul pentru care nu avem încă verdictul final pe cererea de plată 3 este că, odată ce am depus și cererea de plată 4, Comisia Europeană ar dori ca decizia de aprobare în Consiliu să fie pe ambele cereri cumulat. Deși pe cererea de plată 3 există o analiză preliminară, care nu este încă publică, Comisia vrea să anunțe cum stă România atât pe cererea 3, cât și pe cererea 4.”

De asemenea, Pîslaru a adăugat că una dintre principalele dificultăți ține de partea birocratică și de documentele justificative privind această temă.

„Pe cererea de plată 4, și asta este o lecție foarte importantă, una este că îndeplinești investiția și alta este că furnizezi documentele doveditoare. A fost un schimb întreg de Excel-uri și de explicații pe care a trebuit să le oferim pentru a structura dovezile cu privire la implementare.”, a spus ministrul.

Acesta a mai precizat că România se află acum în etapa finală a clarificărilor tehnice cu oficialii europeni.

„Acum suntem pe ultima sută de metri, după nu știu câte schimburi, în care avem ultimele reglaje sau clarificări către Comisie. A fost o temporizare și din cauza perioadei de Paște, dar acum Comisia este înapoi pe baricade și lucrăm pentru a finaliza partea tehnică.”

Rezultatul va fi favorabil, iar fondurile vor ajunge în România cât mai curând, a mai declarat Pîslaru.

„Apoi cererea de plată 3 și 4 le vom vedea aprobate, discutând de o sumă de circa 3 miliarde de euro pe care România speră să le vadă cât mai curând venite spre țară.”

(sursa: Mediafax)