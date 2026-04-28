Elena Lasconi își caută consilier onest și empatic la Primăria Câmpung. Vezi ce salariu oferă

Elena Lasconi caută consilier personal la Primăria Câmpulung. Ce condiții și salariu anunță.

„Fii parte din dezvoltarea Câmpulungului!”, a scris Elena Lasconi în postarea publicată pe Facebook. Aceasta îi invită pe cei interesați să trimită CV-ul la adresa de e-mail a Primăriei Câmpulung, precizând că își dorește în echipă o persoană cu „empatie, bunătate, onestitate”, cu abilități de comunicare în social media, cunoștințe de operare pe calculator și editare video. Lasconi a adăugat că cea mai importantă condiție este „iubirea pentru comunitate și Câmpulung”.

Salariul a atras reacții

Postarea a atras reacții în mediul online, inclusiv comentarii de susținere din partea unor persoane care spun că ar fi interesate să se implice în administrația locală, dar și remarci critice legate de cadrul legal în care pot fi ocupate astfel de funcții.

Potrivit anunțului, salariul net pentru postul de consilier personal este între 3.000 și 3.639 de lei, în funcție de vechime, pentru candidații cu studii medii. Pentru studii superioare, salariul net se situează între 3.899 și 4.806 lei, tot în funcție de vechime.

Nivelul salarial a generat discuții în comentarii. Un utilizator a remarcat că „trebuie schimbată legea conform inflației”, sugerând că remunerația pentru astfel de funcții publice ar trebui actualizată în raport cu creșterea costurilor de trai.

Lasconi, de la candidatură la demisia din conducerea USR

În iunie 2024, Lasconi a fost aleasă președintă a USR, după demisia lui Cătălin Drulă, care își asumase rezultatele slabe ale partidului la alegerile locale și europarlamentare. Lasconi a câștigat atunci alegerile interne cu 68,14% din voturi.

Ulterior, USR a desemnat-o candidată la alegerile prezidențiale din 2024. Lasconi a ajuns în turul al doilea al scrutinului, care urma să se dispute cu Călin Georgescu, însă Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral, stabilind că alegerile pentru funcția de președinte trebuie reluate în totalitate.

În 2025, Lasconi și-a depus din nou candidatura la prezidențiale, pentru alegerile din 4 mai. În timpul campaniei, însă, conducerea USR a decis să îl susțină pe Nicușor Dan, decizie contestată dur de Lasconi. Comitetul Politic al USR a votat susținerea lui Nicușor Dan, iar Lasconi a acuzat o „manevră de tip bolșevic”.

La scrutinul din 4 mai 2025, Elena Lasconi a obținut 252.721 de voturi, adică 2,68%, potrivit rezultatelor publicate de AEP. După acest rezultat, ea și-a anunțat demisia de la conducerea USR, iar interimatul partidului a fost preluat de Dominic Fritz.

(sursa: Mediafax)