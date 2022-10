Fenechiu (PNL): România este de multă vreme nedreptățită în privința Schengen

Parlamentul olandez a adoptat recent o rezoluție care cere Guvernului să nu voteze pentru acceptarea României în Schengen.

Premierul Mark Rutte a precizat că de principiu, țara sa nu se opune aderării României, dar că vrea să vadă mai întâi raportul MCV și rezultatul inspecției tehnice Schengen.

Senatorul PNL Daniel Fenechiu spune la RFI că ”MCV-ul este un mecanism de verificare care în momentul de față este desuet, pentru că în România noi suntem verificați pe statul de drept, atât din perspectiva Comisiei Europene, cât și din perspectiva MCV-ului. Deci practic, noi avem două sisteme de monitorizare, care într-o oarecare măsură se suprapun (...). Eu cred că MCV-ul își trăiește în momentul de față sfârșitul și cred că undeva până la sfârșitul anului sau poate la începutul anului viitor, MCV-ul va fi ridicat în ceea ce privește România. Din punctul ăsta de vedere, dacă interpretăm declarația lui Mark Rutte ca legată de MCV, în momentul când MCV se va ridica, Olanda, tehnic, nu va mai avea nici un motiv să spună că ar mai avea vreo rezervă”.

Liderul senatorilor liberali consideră că ”România este de multă vreme nedreptățită. Importanța României în această zonă este deosebită, atât în contextul geostrategic pentru NATO și pentru UE, cât și în ceea ce privește importanța României în contextul războiului din Ucraina”.

Întrebat dacă România va fi mai departe monitorizată pe celălalt mecanism care se aplică tuturor statelor UE, dacă MCV-ul va fi ridicat, iar acel mecanism ar putea evidenția aceleași probleme pe care le evidențiază MCV-ul, deci Olanda ar putea avea în continuare motive să se opună, Daniel Fenechiu a răspuns: „Eu cred că nu, pentru că structura monitorizării pe mecanismul european este diferită de structura monitorizării pe MCV. Structura monitorizării pe MCV era foarte mult influențată de societatea civilă, de ONG-uri, de persoane. În ceea ce privește monitorizarea CE, este o monitorizare tehnică, instituțională (...). Și decidenții politici europeni își dau seama că în situația în care România este ținută în continuare la mantinelă, pot exista derapaje democratice generate tocmai de o asemenea măsură care nu are nici o rațiune tehnică, pentru că în momentul în care ai niște observații de natură tehnică, e simplu, le comensurezi și le rezolvi, siguranța frontierelor și tot soiul de mecanisme care țin de Spațiul Schengen. Însă în momentul în care criteriile și argumentele sunt politice, chiar dacă ele nu sunt recunoscute oficial, în momentul ăla va exista o radicalizare a societății românești, cu consecințe inclusiv asupra manierei în care România vede relația europeană (...)”.

Întrebat, mai departe, dacă radicalizarea populației sună a amenințare la adresa partenerilor europeni, Fenechiu a spus: „Dvs. mă cunoașteți, știți că eu nu sunt un tip radical, n-am fost eu radical nici măcar când am fost într-un partid foarte radical și atunci am fost un tip extrem de rațional, zic eu și de dialog, însă vedeți și dvs. că în momentul de față sunt foarte mulți români care pe fondul crizei economice care se vede, pe fondul crizei energetice, pe fondul constrângerilor generate de războiul din Ucraina, își manifestă nemulțumirea (...). La un moment dat, ei încep să-și pună problema: domnule, stai puțin, noi facem o grămadă de lucruri și oamenii ăia nu fac nimic pentru noi (...)”.

La întrebarea „Dar românii înțeleg destul de bine ce se întâmplă, ei știu că dacă România nu intră acum în Schengen, asta nu va fi doar din cauză că s-a opus Olanda, ci și din cauză că România nu și-a făcut temele acasă. Ați adoptat legile justiției, dar fără să așteptați avizul din decembrie al Comisiei de la Veneția”, Daniel Fenechiu a răspuns: „Da, a fost o decizie politică, bazată pe o gândire strategică și eu cred că nu am greșit. Era cât se poate de evident în raport de talibanizarea relațiilor politice de pe scena politică românească, că indiferent cum vor ieși legile justiției, ele vor fi atacate la Curte, pentru că acolo există două grupuri politice și mă refer aici la grupul USR și grupul AUR, plus independenții din jurul unui fost lider PNL, care atacă tot ce face Guvernul”.

La observația „Bun, acela e demersul politic”, Fenechiu a fost de părere: „Nu, dar era cât se poate de evident că ele vor fi atacate la CCR, în orice ipoteză. Lucrul numărul doi: calendarul discuțiilor despre Schengen și despre MCV are termene și până la sfârșitul anului, când vroiau unii să-l amânăm, că și cei care ne-au cerut amânarea au făcut-o tot sub impulsul și influența factorului intern. Motiv pentru care coaliția a gândit așa: edictăm legile justiției, pentru că le-am discutat cu UE și am prins acolo tot ce ni s-a recomandat, plus toate opțiunile și toate opiniile CSM și ÎCCJ, ele vor fi atacate, la începutul lui decembrie se va pronunța Comisia de la Veneția, cu siguranță CCR în înțelepciunea ei nu se va pronunța și va amâna până atunci, iar în momentul ăla vom avea două verdicte care dacă vor necesita o adaptare a legilor și o modificare, o s-o facem, dacă nu, a fost bine făcută, dar calendarul european funcționează (...). Deci marota să așteptăm Veneția este o marotă care e vehiculată politic, este vehiculată în niște interese care nu sunt ale României”.

(sursa: Mediafax)