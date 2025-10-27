Gabriela Firea îi predă ștafeta lui Daniel Băluță: „PSD va recâștiga Primăria Generală a Capitalei"

„Scopul nostru este acela de a recâștiga Primăria Generală a Capitalei. Ne propunem acest lucru și, de data aceasta, sunt convinsă că vom fi mult mai bine organizați și suntem acum și solidari între noi și intrăm în această campanie cu prima șansă și sunt absolut convinsă că, prin colegul nostru Daniel Băluță, vom recâștiga Primăria Generală a Capitalei”, a declarat, luni, Firea.

Fostul primar al Capitalei afirmă că ceea ce se întâmplă în această perioadă în București „nu este de dorit și cetățenii își doresc o schimbare în ceea ce privește traficul, termoficarea, curățenia, investițiile din spitale, ceea ce se întâmplă în parcuri, că, până la urmă, lucrurile care par mici sunt importante pentru cetățeni”.

Gabriela Firea afirmă că PSD pleacă de pe prima poziție în cursa electorală și vrea ca Băluță să nu treacă prin ceea ce a trecut ea, și anume să fie o „victimă din punct de vedere politic”: „Vrem să-i oferim absolut toate instrumentele necesare și umane, care sunt cele mai importante, spun eu, sinceritatea noastră, coagularea echipei, de asemenea, forța politică și forța administrativă. De aceea, împreună cu președintele interimar Sorij Grindeanu și cu colegii noștri de la cele șase sectoare, am decis să-i predau ștafeta, din punct de vedere politic, colegului meu Daniel Băluță, ștafeta Organizației PSD Municipiul București”.

Firea adaugă că face acest gest „cu inima deschisă, cu sinceritate, fără resentimente”.

(sursa: Mediafax)