Jurnalul.ro Ştiri Politică George Simion dă vina pe Putere: „Lovitura de stat merge mai departe” Mesajul dur după retragerea licenței Realitatea

de Redacția Jurnalul    |    07 Apr 2026   •   17:30
Sursa foto: Simion explodează după decizia CNA

Liderul AUR, George Simion, a reacționat după ce Consiliul Naţional al Audioviualului a decis retragerea licenţei pentru televiziunea Realitatea Plus: „Lovitura de stat merge mai departe”.

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a reacționat marți pe rețelele de socializare după ce CNA a decis retragerea licenței pentru Realitatea Plus.

„Lovitura de stat merge mai departe: au retras licența Realitatea TV, era singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim”, a scris Simion pe Facebook.

El a adăugat: „Jos cenzura!!!”.

Consiliul Naţional al Audioviualului (CNA) a decis retragerea licenţei pentru televiziunea Realitatea Plus. Hotărârea a avut la bază neplată unor amenzi din anul 2024.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: geroge simion realitatea licenţă cenzură
