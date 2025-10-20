Grindeanu, după decizia CCR: Grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale

„Mâine (marți - n.r.) am să le propun colegilor din coaliție să formăm rapid un grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale la magistrați și pe care să o propună Parlamentului sau să fie reasumată de către Guvern. Până la urmă procedural o să decidem în coaliție, astfel încât rapid să închidem acest subiect”, a spus Sorin Grindeanu.

El susține că trebuie să existe și dialog: „Este clar că s-a mers cumva pe repede înainte. E clar că trebuie să avem dialog sau acest grup de lucru trebuie să aibă dialog atât cu asociațiile de magistrați, cât și cu toți ceilalți actori relevanți din acest domeniu, pentru că trebuie să existe o reglementare în ceea ce înseamnă pensiile magistraților. Deci lucrul sau această formă în care suntem acum nu se poate continua”, a mai spus liderul social-democrat.

Întrebat despre posibilitatea unui referendum pe această temă, el a spus: „O să ascult mâine argumentele. Nu suntem împotriva acestor abordări, dar haideți să vedem cum rezolvăm mai repede”.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu.

(sursa: Mediafax)