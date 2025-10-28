Grindeanu: Nimeni nu se așteaptă ca PSD să aplaude și să aprobe politicile proaste ale Guvernului

”Ne și îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moțiuni. Nu facem moțiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieșim. Noi am luat această decizie, cred că am fost 4.700-4.800 de pesediști care am votat online atunci, în urmă de câteva luni și am votat într-un procent covârșitor să intrăm la guvernare, dar să intrăm pentru a fi parteneri serioși, pentru a veni cu know-how-ul nostru, pentru a face politici publice pentru români, pentru a oferi ceea ce știe PSD-ul, cu cunoștințele sale, acea plus valoare în această coaliție. Faptul că nu suntem, așa, într-o poziție din asta în care zice cineva ceva în coaliție și toți ceilalți trebuie să luăm poziție de drepți și să spunem și noi, câteodată, prea rar din punctul meu de vedere, și o să spunem mai des, că unele lucruri nu merg bine, că trebuie făcute altcumva, asta nu înseamnă că e lipsă de loialitate”, spune Sorin Grindeanu.

El afirmă că dacă „a fost proastă ordonanța 52” nu poate spune „că n-a fost proastă”.

„Că am pus CASS pentru deținuții politici și pentru veteranii de război, așa refacem noi deficitul în România? Că am pus CASS pentru tinere mame, așa refacem deficitul? Nu o să tăcem din gură. Asta nu înseamnă că sunt lucruri care duc…astăzi nu pot să ducă la ruperea coaliției, dar da, la un moment dat va exista o evaluare. Și o vom face și noi, în interior, o vom face în același for, cu toți cei aproape 5.000 de colegi, nu vom decide singuri cei din conducere, pentru că așa e corect. Eu cred că nimeni nu se așteaptă din partea PSD-ului să fie în cadrul acestei coaliții un partener care nu spune nimic, doar aplaudă și aprobă politicile, fie ele câteodată și proaste ale guvernului”, adaugă liderul interimar al PSD.

De asemenea, Sorin Grindeanu afirmă că, în fiecare zi, mergând în multe județe „în ultimele săptămâni, în ultimele zile această întrebare e peste tot și se repetă”.

„În fiecare zi spun că nu, nu facem nicio moțiune, nu e cazul de noi majorități, dar există o preocupare pentru o guvernare coerentă, o guvernare eficientă, dar o guvernare care să se adreseze și oamenilor”, încheie Sorin Grindeanu.

(sursa: Mediafax)