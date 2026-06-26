Instabilitate politică majoră: PSD blochează negocierile pentru guvern și cere anticipate

„PSD a fost mereu constructiv în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. A venit momentul ca celelalte partide așa-zis pro-occidentale să spună dacă doresc cu adevărat să formeze o majoritate sau preferă să prelungească criza politică. PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim continuu mințiți, stând la masă cu președintele României”, transmite pe Facebook, Sorin Grindeanu.

De asemenea, a acuzat și formațiunile PNL, USR și UDMR că mențin blocajul pentru a-și păstra funcțiile și privilegiile.

Liderul social-democrat a mai declarat că nu va continua negocierile pentru formarea viitorului Executiv, exprimându-și și deschiderea față de organizarea alegerilor anticipate.

„PSD nu mai înaintează o altă propunere. De aceea, le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor. Foamea voastră de funcții are o limită: nu putem prelungi la nesfârșit o incertitudine care afectează România!”, notează Grindeanu.

Grindeanu a enumerat mai multe puncte din perspectiva PSD, transmițând: „PSD a avut aceeași poziție de la bun început. Am urmărit formarea unui guvern stabil și funcțional. ⁠PSD a făcut concesii importante pe parcursul celor 50 de zile.Am acceptat inclusiv varianta unui prim-ministru din partea unui partid clasat după PSD la alegeri. PSD consideră că spațiul compromisului este epuizat. Dacă ceilalți parteneri nu doresc această formulă, trebuie să o spună deschis. Nu este util să prelungim negocieri fără perspectivă”.

Reacția acestuia vine după ce președintele Nicușor Dan a denunțat eșecul consultărilor de la Palatul Cotroceni, criticând Partidul Național Liberal pentru o schimbare de poziție.

(sursa: Mediafax)