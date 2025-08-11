PSD pune condiții pentru a reveni la ședințele coaliției

După întâlnirea liderilor social democrați, Grindeanu a anunțat că PSD nu va mai participa la ședințele Coaliției dacă nu vor fi respectate anumite condiții pe care le-a enumerat.

„Adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, asta incluzând pensii speciale, reduceri de agenții, atât la nivel central, cât și la nivel județean, pentru că avem, de exemplu, foarte multe direcții regionale care nu-și mai au rostul. Ca să dau un exemplu, reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, reducerea indemnizațiilor. În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate, PSD-ul revine la ședințele coaliției”, a declarat Sorin Grindeau.

Liderul interimar al PSD a vorbit și despre necesitatea continuării proiectelor de investiții.

„În această perioadă solicităm întâlniri cu Ministerul de Finanțe pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat și pentru a discuta despre rectificarea de buget. De ce? Pentru că este absolut necesar să vorbim despre continuarea investițiilor mari și mici, fie că vorbim de investițiile în autostrăzi, spitale și toate obiectivele mari, fie că vorbim de Anghel Saligni și de CNI. De asemenea, tot legat de buget și de rectificare, trebuie să discutăm despre ceea ce înseamnă măsuri care, din perspectiva noastră, ar trebui regândite pe zona de educație”.

Administrația, sănătatea și măsurile fiscale au fost, de asemenea, domenii enumerate de Sorin Grindeanu.

„Și în al treilea rând, odată ce aceste lucruri vor continua, și vor fi asigurate finanțări pentru Anghel Saligni și pentru investiții, vom trece la etapa treia, cea legată de pachetul de măsuri despre care se tot discută pe sănătate, pe administrație, pe măsuri fiscale, de care și domnul ministru Nazare a discutat, dar care trebuie să mai cunprindă ceva, și anume măsuri pentru relansarea economiei, măsuri pentru reindustrializarea României”.

Acestea sunt condițiile pe care PSD-ul le are astăzi, a mai spus Grindeanu: „Sunt condițiile care au fost care au fost adoptate în unanimitate de către colegii mei, astăzi, la propunerea mea, în ședința Birolului Permanent”.

