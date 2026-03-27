Guvernul pregătește planul de urgență pentru prețul carburanților

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, într-un interviu pentru G4Media, despre situația de criză pe piața petrolului, adoptată în această săptămână.

„Această primă măsură urmărește trei obiective. Pe de o parte, să putem interveni în așa fel încât dacă vom avea o criză de aprovizionare să ne putem limita exporturile de motorină și de țiței, să nu permitem creșterea adaosurilor față de media de anul trecut, să evităm prețurile speculative și să limităm componenta de biocombustibil, care crește prețul combustibilului. Aceasta e un prim pachet care declară starea de criză”, a explicat Bolojan pentru G4Media.

Premierul a anunțat că săptămâna viitoare, luni, va avea loc o nouă întâlnire a grupului de lucru.

„Luni dimineața vom avea o nouă întâlnire a grupului de lucru și ne propunem ca până la finalul zilei de luni să venim cu o a doua măsură care să însemne o intervenție pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili”, a completat premierul.

Întrebat dacă înclină spre o scădere a accizei sau a TVA, Bolojan a explicat că „din punct de vedere al reducerii TVA, avem o componentă de infringement cu Uniunea Europeană. Dacă am aplica-o, ar însemna că ne creăm această problemă”.

Soluția „foarte probabilă”

În aceste condiții, el a afirmat că o soluție „foarte probabilă” este cea a scăderii accizei.

„Din punct de vedere al accizelor este cea mai facilă soluție și foarte probabil ne vom duce pe acest aspect. Există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare în așa fel încât, pe de o parte, să putem estima care ar fi capacitatea de reducere a accizei pe care statul român o poate suporta (…) Un al doilea principiu este legat de un cost echitabil pentru toată lumea, sens în care tot ce a încasat practic bugetul de stat suplimentar pe componenta de taxă pe valoare adăugată în această lună, ca urmare a acestei creșteri, va fi întors către cetățenii României prin reducerea de accize care se va face”, a explicat Bolojan în interviul pentru sursa citată.

Premierul a punctat și faptul că situația va deveni mai dificilă dacă se va prelungi conflictul din Orientul Mijlociu.

„Cu cât acest război va fi mai lung, cu cât va genera în continuare blocaje pe piața de transport global de combustibil, cu atât efectele nefavorabile asupra economiilor globale, inclusiv românești, vor fi mai mari”, a spus Bolojan.

Prin ordonanța adoptată joi, Executivul a declarat stare de criză pe piața petrolului până la 30 iunie 2026, cu posibilitate de prelungire. În perioada 1 aprilie – 30 iunie, marja comercială la benzină și motorină nu poate depăși media fiecărui operator din 2025.

(sursa: Mediafax)