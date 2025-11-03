x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Ilie Bolojan nu merge luni să dea explicații în Parlament

Ilie Bolojan nu merge luni să dea explicații în Parlament

de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   10:45
Ilie Bolojan nu merge luni să dea explicații în Parlament
Sursa foto: Hepta/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan nu va merge luni să dea explicații în Parlament. PSD și AUR l-au chemat pe premier la „Ora Prim-ministrului”.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la "Ora Premierului" din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României”, transmite Executivul într-un comunicat.

Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, „de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României”.

Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea „Orei Premierului” pentru o zi care să permită armonizarea agendelor.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Ilie Bolojan parlament ora premierului
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri