Kelemen: Economia României e blocată. Nu putem reduce deficitul doar prin taxe mai mari

de Redacția Jurnalul    |    27 Oct 2025   •   23:15
Sursa foto: hepta

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Digi24 că măsurile fiscale adoptate în a doua parte a anului nu au reușit să reducă semnificativ deficitul bugetar, care rămâne la peste 9%. El a avertizat că economia românească este „în blocaj”.

Kelemen Hunor a explicat, într-un interviu la Digi24, că efectele măsurilor de austeritate luate după luna iulie au început să se simtă abia în august-septembrie, însă nu au produs rezultate spectaculoase în privința deficitului bugetar.

„Veniturile au mai crescut, mai ales pe TVA și pe câteva taxe parafiscale, pe accize, dar cheltuielile nu au fost reduse așa cum ar fi trebuit”, a spus liderul UDMR.

El a subliniat că un deficit de peste 9% nu poate fi redus doar prin majorări de taxe sau prin tăieri bugetare, ci este nevoie de o relansare a economiei.

„Dacă nu merge economia, dacă nu ai o creștere economică pe termen mediu și lung, n-ai cum să reduci deficitul de la 9,4% la 3%. Aici e blocajul, economia este blocată și trebuie stimulată”, a afirmat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a adăugat că este nevoie de un nou pachet de măsuri de stimulare a economiei, care ar trebui adoptat până la sfârșitul anului, pentru ca efectele să se vadă din 2026-2027.

„Societatea și economia românească nu pot suporta la nesfârșit doar creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli. Poți tăia din investiții, din utilități, dar nu din salarii și pensii”, a mai spus Kelemen Hunor.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: kelem hunor udmr masuri fiscale
