Soluția UDMR pentru criza politică: Liderul maghiar cere refacerea coaliției de guvernare

„Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunuia dintre ele”, a spus miercuri președintele UDMR.

Liderul a afirmat că exclude o formulă de guvern minoritară, invocând dificultățile cu care a funcționat coaliția de guvernare.

„Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară, fiindcă am văzut că și o coaliție majoritară funcționează greu, deci eu m-aș gândi la o formulă majoritară sau o formulă prin care se poate asigura o majoritate în Parlament pentru un guvern, o majoritate foarte clară, foarte transparentă, fără a negocia în fiecare zi pentru fiecare proiect cu fiecare om câte un vot în Parlamentul României”, susține Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a punctat că formarea unui nou guvern este o chestiune de săptămâni, atrăgând atenția asupra riscurilor financiare aferente instabilității politice. „În două trei săptămâni maxim ar trebui să avem (n.r. guvern), fiindcă și așa deja sunt probleme legate de percepția noastră în străinătate. Și trebuie să recunoaștem. Asta este situația. Finanțarea deficitului costă. Și va costa din ce în ce mai mult dacă nu găsim o soluție”, declară Kelemen Hunor.

(sursa: Mediafax)