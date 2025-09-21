Lasconi știa din noiembrie că alegerile vor fi anulate

Elena Lasconi afirmă, duminică seara, că exista posibilitatea legală să fie invalidată candidatura lui Călin Georgescu dacă s-ar fi știut că acesta ar fi câștigat turul 2 în care ar fi urmat să candideze împotriva sa. Însă este de părere că dacă alegerile nu s-ar fi anulat, ea ar fi fost acum președintele României.

„S-a mobilizat întreaga țară gândindu-se că suntem salvați, înțelegeți? Credeți că pentru mine nu s-ar fi mobilizat? Înainte cu două zile de anulare alegerilor știam că o să câștig. Aveam și date în acest sens”, spune Lasconi la Antena 3 CNN.

Ea sugerează că președintele țării ar fi trebuit să fie cineva care să aibă „măcar un schelet în dulap, ca să fie controlabil” „de către sistem”.

Lasconi afirmă că în prezent „avem două sisteme: unul subteran și unul la vedere. Unul pe care îl știm. Cel subteran a lucrat pentru Georgescu. (Cel la vedere - n.r.) a lucrat împreună cu Curtea Constituțională ca să anuleze alegerile”.

Lasconi a mai spus că a avut „un feeling că se va întâmpla ceva rău” înainte de a se anula alegerile, dar nu că se vor anula, așa că l-am sunat pe președintele în funcție atunci, Klaus Iohannis, care i-a și răspuns.

„L-am rugat să scoată informații, să spună României, să spună românilor ce se întâmplă, dacă există probe, dacă există ceva”, spune Lasconi, sugferând că nu i s-a spus nimic concret.

Elena Lasconi a mai spus că „o jurnalistă cunoscută” i-a spus și știa încă din 27 noiembrie despre anularea alegerilor și chiar exista o motivare scrisă a CCR pregătită.

„Varianta cu 27 noiembrie o știam, că pornise de la un jurnalist. De la un jurnalist foarte cunoscut. O jurnalistă foarte cunoscută care știa asta. Apoi am aflat că i-a scris strategia de campanie a lui Nicușor Dan înainte cu o zi inainte de anulare. Deci Nicușor Dan a fost băgat în joc. Asta am aflat-o de la oameni care au fost aproape de Nicușor”, a mai spus Elena Lasconi.

(sursa: Mediafax)