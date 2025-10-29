Lider PNL, despre declarațiile lui Grindeanu: „E cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate!”

„Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?! Cum să dai într-o doamnă care a construit în București, din donațiile oamenilor, un spital nou nouț pentru copiii bolnavi de cancer? Ce ați făcut dvs. în viață atât de important încât să atacați politic în acestă direcție? Cum puteți crede că după un asemenea atac, oamenii vor rămâne impasibili? 350.000 de oameni au avut încredere în Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu și au dat singuri bani din buzunarul lor pentru construirea spitalului pentru copii”, scrie pe Facebook Ciprian Ciucu.

Liberalul afirmă că, înainte de a fi ales de către președintele Trump în funcția de vicepreședinte, JD Vance a spus despre acesta niște lucruri mai grave.

„Și cu toate astea, domnul Trump l-a iertat și l-a ales cu inima deschisă drept partener politic. În acestă logică, chiar îi cereți domnului Vance să plece? E cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate care tocmai a trezit o imensă furie în oameni. Cel mai mare risc la adresa relației cu Statele Unite și cu lumea civilizată este corupția dublată de privilegiile pe care vreți să le protejați pe spinarea investitorilor onești și a tuturor românilor. A spus asta chiar Departamentul de Stat din primul mandat al președintelui Trump în timpul mandatului Guvernului Grindeanu. Citez: ”, încheie Ciucu.

Pentru a evita să compromitem relația cu SUA şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier, afirma, marți seara, Sorin Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, pentru funcţia de viceprim-ministru al Guvernului României.

Cea care urmează să ocupe una dintre cele mai importante funcţii din Executiv îl numea, în februarie, „golan” pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, scria Oana Gheorghiu, în februarie 2025, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

(sursa: Mediafax)