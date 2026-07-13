Liviu Dragnea, critic acid al lui Grindeanu: „Tot PSD-ul a devenit unealta lui Nicușor Dan"

Liviu Dragnea, fost președinte al PSD, a lansat un atac dur la adresa actualei conduceri a partidului, susținând că social-democrații au devenit o „unealtă" a președintelui Nicușor Dan și a unor persoane aflate „în spatele" acestuia. Este o ieșire publică rară pentru fostul lider social-democrat, care evită de regulă declarațiile ample pe teme de actualitate politică.

„Câțiva oameni au capturat acest partid"

„Tot PSD-ul a devenit unealta lui Nicușor Dan sau a celor care sunt în spatele lui Nicușor Dan", a declarat Dragnea într-un podcast, potrivit News.ro. Fostul lider PSD susține că partidul ar fi fost „capturat" de un grup restrâns de persoane interesate, în primul rând, de propria supraviețuire politică și de protejarea intereselor personale.

În opinia sa, actualul președinte al PSD, Sorin Grindeanu, nu ar avea suficientă putere pentru a exprima un punct de vedere independent: „Nu are niciun fel de putere Grindeanu de a avea un punct de vedere propriu." Dragnea a mers mai departe, afirmând că actualii lideri ai partidului ar fi preocupați exclusiv de conservarea pozițiilor, nu de interesele electoratului social-democrat: „El, și nu numai el, cei câțiva care au capturat partidul, se gândesc doar la propria supraviețuire, și la libertate și a putea beneficia, mă rog, de ceea ce au putut să economisească în acești ani."

Potrivit Mediafax, fostul lider PSD a avertizat că protecția politică de care s-ar bucura în prezent actuala conducere ar putea dispărea imediat ce aceasta nu va mai fi utilă președintelui: „Dacă de mâine Grindeanu și cei din conducere nu mai au o valoare de întrebuințare pentru Nicușor Dan — eu spun Nicușor Dan, ca să nu mai zic că e Gigel sau Ionel în spatele lui, el e exponentul, despre el vorbim — nu mai au niciun fel de protecție, pentru că nu mai contează."

Dagnea a vorbit public după consultările eșuate de la Cotroceni

Declarațiile lui Dragnea au fost făcute în contextul în care Sorin Grindeanu a participat luni, 13 iulie, la o nouă rundă de consultări cu președintele Nicușor Dan, pentru ieșirea din criza politică generată de blocajul privind formarea unui nou guvern. Discuțiile dintre șeful statului și liderii partidelor parlamentare s-au încheiat fără un acord privind formarea unei noi majorități și desemnarea unui premier.

PSD îl susține în continuare pe Sorin Grindeanu pentru conducerea Guvernului, în timp ce PNL, USR și UDMR au avansat varianta Siegfried Mureșan. Niciuna dintre cele două propuneri nu dispune, în acest moment, de voturile necesare pentru învestire în Parlament. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat ulterior că la consultări s-a discutat inclusiv despre varianta alegerilor anticipate.

După consultări, Grindeanu a declarat că scenariul alegerilor anticipate nu poate fi exclus, dar a precizat că un eventual scrutin ar putea avea loc cel mai devreme în toamna târzie a anului 2026: „E un scenariu pe care nu pot să-l exclud niciodată, e pe masă. E un scenariu care nu se poate întâmpla de pe o săptămână pe alta." Liderul PSD a adăugat că organizarea unor alegeri anticipate ar arunca scena politică și economică într-un „soi de instabilitate continuă" — motiv pentru care consideră că partidul trebuie să fie pregătit, dar nu neapărat să grăbească acest scenariu.

Un conflict politic vechi

Relația dintre Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu este marcată de un conflict politic vechi, cu rădăcini în 2017. Grindeanu a devenit premier în ianuarie 2017, după victoria PSD la alegerile parlamentare din decembrie 2016, când partidul era condus chiar de Dragnea. Câteva luni mai târziu, conducerea PSD i-a retras sprijinul politic, acuzând Guvernul că nu a respectat programul de guvernare. Grindeanu a refuzat să demisioneze, iar cabinetul său a fost înlăturat în iunie 2017 printr-o moțiune de cenzură inițiată chiar de PSD — partidul care îl propusese, cu câteva luni în urmă, pentru funcția de premier.