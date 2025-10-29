Liviu Negoiță: „Bucureștiul se sufocă! 70% din terenurile orașului sunt blocate de ministere”

„Discutăm de un blocaj total în ceea ce înseamnă Capitala și, de aceea, voi face o interpelare directă la domnul prim-ministru, să spună bucureștenilor în ce procent deține Guvernul României, prin intermediul ministerelor, terenuri în București. Mă refer la terenuri libere, iar din informațiile pe care le am eu, cam 70% din suprafață este în proprietatea statului. Bucureștiul este un oraș care se sufocă, un oraș care nu poate să construiască pentru că nu are unde. Cred că ar fi o idee foarte bună ca măcar o parte din aceste terenuri din domeniul public al statului să treacă în administrarea Bucureștiului, pentru a construi noi școli, noi grădinițe, noi parcări — practic tot ce are nevoie astăzi Capitala”, a declarat Liviu Negoiță.

Conferința de presă a avut loc în prezența Laviniei Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL, și a deputatului Alexandru Băișanu. Cei doi au subliniat importanța unei schimbări reale la nivelul administrației Capitalei, criticând ineficiența celor care au condus în ultimii ani.

Lavinia Șandru a punctat lipsa de performanță a fostului primar general, Nicușor Dan, și a criticat dur USR pentru modul în care a gestionat responsabilitățile guvernamentale:

„O capitală ar trebui să fie un motiv de mândrie. Din păcate, nu e cazul Bucureștiului. Dacă stăm de vorbă cu bucureștenii, auzim nemulțumiri legate de lipsa apei calde și a căldurii — probleme care persistă de ani de zile. Cei de la USR nu și-au făcut treaba absolut deloc. De la domnul Ghinea, care a construit un PNRR imposibil de realizat, până la Vlad Voiculescu, care a risipit un miliard de euro pe vaccinuri, totul arată lipsă de competență și viziune. Mai grav, există și semne de întrebare privind studiile unora dintre reprezentanții lor, inclusiv prefectul Capitalei sau Ministrul Apărării.”

Deputatul PUSL Alexandru Băișanu a subliniat experiența administrativă solidă a lui Liviu Negoiță și sprijinul pe care acesta îl are în partid:

„Îl cunosc pe Liviu nu doar ca om, ci și ca administrator. Are o experiență consistentă și o viziune clară despre ce trebuie făcut în București. Românii au înțeles că nu calculele politice contează, ci voința și competența. Liviu are sprijinul nostru total, al parlamentarilor PUSL, și sunt convins că împreună vom pune Bucureștiul pe calea cea bună.”

Mesajul transmis de echipa PUSL a fost unul clar: este nevoie de o administrație care să deblocheze Capitala și să redea oamenilor dreptul la un oraș funcțional, modern și demn de statutul său european.