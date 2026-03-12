Mama lui Ilie Bolojan, mărturii emoționante din satul natal: „Merea la vaci cu cartea-n brâncă”

Mama lui Ilie Bolojan, declarații surprinzătoare: „Nu demisiona la cererea PSD-ului!”

La 87 de ani, Floarea Bolojan, mama premierului Ilie Bolojan, trăiește și astăzi în casa din satul Birtin, comuna Vadu Crișului, la aproximativ 60 de kilometri de Oradea. Într-un interviu emoționant, femeia vorbește despre copilăria fiului ei, viața simplă de la țară și drumul care l-a dus până în fruntea Guvernului.

Viața simplă a mamei premierului

Floarea Bolojan duce o viață liniștită în satul natal, unde gospodăria, amintirile și telefoanele zilnice cu fiul ei îi ocupă mare parte din timp, a povestit pentru jurnaliștii de la Libertatea.

Femeia spune că actualul premier a fost un copil extrem de cuminte și diferit de fratele său mai mare.

„Îi diferență între băieți. Că ăla e cu 14 ani mai mare ca el. Eu n-am vrut să rămâie primul băiat singur. Că eu am fost singură și știu ce înseamnă singurătate. Ești fiul ploii. Primul seamănă cu tată-său, mai nervos și harnic de rupe. Ilie seamănă mai mult cu mine și cu tatăl meu. Tatăl meu a fost un om bun, așa ca el. El, de micuț, n-o înjurat, n-o știut ce înseamnă să înjuri, sub nici o formă. Nici în ziua de astăzi nu știe. Nu bea, nu fumează. Nici ălalaltul”.

În satul Birtin, cu aproximativ 300 de locuitori, oamenii duc o viață simplă. „Lumea ține băutură în casă, dar bețivi n-am avut decât vreo doi-trei, care au și murit, i-a luat naiba de mult”, spune femeia.

Copilul născut după o tragedie în familie

Înaintea lui Ilie Bolojan, familia a mai avut un copil care a murit la doar nouă luni. Amintirea acelei tragedii i-a marcat profund pe părinți.

„Am mai avut un băiat după primul. Și-o murit, la 9 luni și 3 zile. Nu se știe de ce-o murit, o făcut temperatură, o vărsat. Atuncea nu erau injecții cum îs amu la copii. S-o născut la patru kilograme și-o sută. Și Ilie o avut tot atâta. Și m-am supărat, că am zis că poate o muri și aista. Primul o avut numa trei kile. Da-i bine, face 71 de ani, în iunie”.

Copilăria premierului: liniștită și plină de curiozitate

Floarea Bolojan își amintește că fiul ei a început să vorbească foarte devreme și că era un copil extrem de liniștit.

„De micuț, o fost atâta de cuminte, foarte cuminte, nu m-o supărat cu nimica. Stăteam acolo în casă, și-l lăsam descoperit, și dădea din picioare, și chioța, și-i plăcea, ca la copii. De micuț o vorbit, de la șapte luni. Vorbele nu le spunea corect, la vaci spunea «baci». Cu cocoșul avea de lucru, că era «căcuigu». Băiatul mai mare zice: «Mămică, hai să-l învățăm să vorbească nu cum vorbim noi aicea, să vorbească domnește». Dar tot le pocea vorbele, de numa, numa”.

Imaginea care a rămas în memoria mamei: copilul cu cartea în mână

Una dintre amintirile cele mai vii pentru Floarea Bolojan este imaginea fiului ei mergând cu animalele la pășune, dar fără să lase cartea din mână.

„O șăzut la vaci. Aveam și bivoli. Merea cu animalele pe câmp, aici, pe râturi la noi. Ședea cu ele. Nu-i era rușine să meargă la vaci. Merea cu cartea-n brâncă, cetea până-acolo, că bivolii mereau încet. Cu cartea. El orișiunde s-o dus cu cartea. Și-acuma, el are fel și fel de cărți, de istorie, de domnitori, de nu știu ce… Amu mai citește noaptea”.

Cum a ajuns Ilie Bolojan în politică

Mama premierului spune că fiul ei a intrat în politică încă de tânăr, inspirat de tradițiile politice din familie.

„Ilie s-o băgat de tânăr. S-o băgat în PNL, pentru că tata o ținut cu țărăniștii. Am avut neamuri care o fost cu liberalii. Astea erau partide mai bătrâne, vechi. Ilie s-o înscris în PNL că acolo i-o plăcut oamenii”.

„El o făcut Oradea Parisul României”

Floarea Bolojan urmărește cu atenție viața politică și nu ascunde faptul că îi este greu să vadă criticile îndreptate spre fiul ei.

„E un băiat care nu mai are păreche, băiatul meu… Nu mai are păreche, așa un băiat bun. Nu-mi place de bucureșteni, în general, că dau în el ca-n sacul de box. Da nu merită, săracul! El o făcut Oradea Parisul României. Parisul României! Cred că și-acolo, la București, poate bate”.

Sfatul mamei pentru premier

Deși nu a vrut inițial ca fiul ei să plece la București, Floarea Bolojan spune că acum îl susține și îi oferă sfaturi.