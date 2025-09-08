Ciolacu: Demontez minciuna că am cheltuit discreționar și în scop electoral zeci de miliarde de lei

„Demontez azi minciuna că am cheltuit 'discreționar' și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului și public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024! După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni”, a scris fostul premier.

Ciolacu precizează că Fondul de Rezervă al Guvernului „nu a stat în 'pixul premierului', ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor, care a și avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern”. Conform acestuia, ministrul Finanțelor a preferat alocara banilo rdin Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice.

„Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate. Nu îmi este deloc rușine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate”.

„Acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. Iar de aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistente, transportatori rutieri și fermieri”, conchide Ciolacu.

(sursa: Mediafax)