Ciprian Ciucu anunță proiectul uriaș care va schimba traficul din nordul Bucureștiului: investiție de peste 256 de milioane de lei

„Bucureștiul se transformă!” Ciprian Ciucu lansează unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din București. Bulevardul Dimitrie Pompeiu va fi transformat complet

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat lansarea licitației pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră și de transport public din București. Este vorba despre supralărgirea și modernizarea Bulevardului Dimitrie Pompeiu, o arteră esențială pentru nordul Capitalei, cunoscută pentru blocajele zilnice și infrastructura depășită.

Potrivit edilului, proiectul se află printre cele trei investiții prioritare asumate pentru dezvoltarea Bucureștiului, alături de modernizarea Prelungirii Ghencea.

„Am scos la licitație lucrările de supralărgie și modernizare a Bulevardului Dimitrie Pompeiu! Alături de Prelungirea Ghencea, acest poriect este în top trei proiecte prioritare pe care le-am asumat.

Este unul dintre cele mai mari și mai importante proiecte de infrastructură ale Bucureștiului și se află într-o zonă încremenită în timp și în trafic.”

Ce lucrări sunt prevăzute pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu

Contractul scos la licitație are o valoare estimată de 256.418.082 de lei și include servicii de proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor.

Printre cele mai importante intervenții anunțate se numără:

lărgirea bulevardului și creșterea capacității de trafic;

extinderea infrastructurii de tramvai până la Bulevardul Barbu Văcărescu;

conectarea liniilor de tramvai 16 și 36 cu linia 5;

construirea unei pasarele pietonale peste noua infrastructură de transport;

realizarea unui drum de legătură între Șoseaua Pipera, Bulevardul Dimitrie Pompeiu și strada Fabrica de Glucoză;

amenajarea unei parcări de tip park & ride pentru încurajarea transportului public.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, întreaga zonă va beneficia de o reorganizare amplă a circulației, menită să reducă semnificativ congestionarea traficului.

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Cum va arăta noul Bulevard Dimitrie Pompeiu

Edilul susține că proiectul va schimba radical aspectul și funcționalitatea unei artere considerate de mulți bucureșteni drept unul dintre cele mai problematice puncte din trafic.

„Practic, Bd. Dimitrie Pompeiu se va transforma dintr-o stradă îngustă și sufocată de mașini, cu o bandă pe sens și trotuare sparte, degradate, într-o șosea modernă, cu două benzi de circulație, spațiu verde, piste de biciclete, linie dublă de tramvai și trotuare mult mai generoase.”

Noua configurație urmărește să ofere alternative de mobilitate pentru toate categoriile de participanți la trafic, de la șoferi și utilizatori ai transportului public până la pietoni și bicicliști.

Care sunt următorii pași ai proiectului

Conform anunțului făcut de primar, termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie, ora 15:00. Ulterior va urma etapa de evaluare a ofertelor și întocmirea raportului procedurii, înainte de semnarea contractului, în cazul în care nu vor exista contestații.

„Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie, ora 15.00;

Urmează evaluarea lor, raportul procedurii și semnarea contractului, dacă nu sunt contestații. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate – preț.

Câștigătorul licitației va avea la dispoziție 26 de luni de la emiterea ordinului de începere.”

Exproprieri și lucrări paralele în zonă

În paralel cu procedura de licitație, administrația locală continuă modernizarea actualei linii de tramvai de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu și pregătește exproprierile necesare pentru implementarea proiectului.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, Consiliul General a aprobat deja un culoar de expropriere de 35.888 de metri pătrați, pe ambele părți ale bulevardului, valoarea totală a operațiunii fiind estimată la 74 de milioane de lei.

Prin această investiție, autoritățile speră să rezolve una dintre cele mai mari probleme de mobilitate urbană din nordul Capitalei și să transforme zona într-un nod modern de transport și infrastructură.

„Bucureștiul se transformă!”