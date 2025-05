Nicușor Dan: „Sunt foarte bucuros că PSD și-a exprimat semi-disponibilitatea de a intra în guvern”

Nicușor Dan a spus că s-a văzut cu Roberta Metsola, care și-a exprimat sprijinul pentru continuarea reformelor în România.

„Eu am exprimat - în numele României - continuarea direcției pro- Europa și, bineînțeles, am discutat niște chestiuni tehnice în relația dintre România și Uniune. În ceea ce privește guvernul, nimic din ce se vehiculează nu are vreun suport. Nu se pune problema să facem un guvern mâine - poimâine. Eu sunt foarte bucuros că PSD-ul și-a exprimat semidisponibilitatea de a intra în guvern. Îmi doresc foarte tare să avem un guvern sprijinit de cele patru partide pro-occidentale din Parlament și de minoritățile naționale. Asta va avea și un efect important atât la economie, pentru că dobânzile la care noi ne împrumutăm vor fi mai mici dacă vom avea un guvern stabil”, a spus Dan, într-o conferință de presă.

Acesta a mai spus că pentru moment, atât el, ca președinte ales, cât și și partidele, se uită la problema deficitului.

„În discuțiile pe care le voi avea cu partidele pentru formarea guvernului, programul o să fie mult mai important decât numele miniștilor și în cadrul discuției pe program - chestiunea deficitului, care este foarte foarte importantă”, a mai spus președintele ales.

(sursa: Mediafax)