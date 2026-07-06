Grindeanu explică refuzul lui Nicușor Dan de a desemna un premier: „Nimeni nu are 233 de voturi”

Grindeanu: Nicușor Dan așteaptă o majoritate clară în Parlament

Liderul Partidului Social Democrat a declarat, luni seară, într-un interviu acordat Digi24, că decizia președintelui Nicușor Dan de a nu desemna un premier are la bază lipsa unei majorități parlamentare solide, capabile să susțină viitorul Executiv.

Întrebat de ce șeful statului nu l-a nominalizat pentru funcția de prim-ministru, Sorin Grindeanu a afirmat că explicația oferită de președinte este una simplă și se bazează exclusiv pe calculele parlamentare.

„Președintele a explicat de ce nu pronunță un nume, fie Sorin Grindeanu, fie altul (…), pentru că nimeni n-a ajuns să arate că există o majoritate de 233 de voturi. A spus președintele că face o nominalizare atunci când există această majoritate”, a afirmat Grindeanu la Digi24.

Declarația vine în contextul negocierilor politice declanșate după căderea Guvernului și al discuțiilor privind formarea unei noi majorități parlamentare.

Liderul PSD respinge acuzațiile privind provocarea crizei politice

Sorin Grindeanu a respins acuzațiile potrivit cărora PSD ar fi generat actuala criză politică pentru a reveni ulterior la guvernare în condiții mai avantajoase.

Acesta a reamintit că partidul anunțase încă din luna decembrie 2025 că va analiza oportunitatea continuării participării la guvernare, iar decizia finală urma să fie luată după adoptarea bugetului de stat.

„Să o luăm cu începutul. Partidul Social-Democrat a anunțat încă de la începutul lunii decembrie (2025 – n.r.) că intrăm într-o perioadă de analiză a participării noastre la guvernare și că vom termina acea analiză odată cu bugetul. Atunci când a venit bugetul, vă aduc aminte că noi fiind în această perioadă de evaluare – și e dreptul nostru să facem acest lucru, toată lumea știind că facem această evaluare a guvernării – la buget a fost acea încrâncenare legată de pachetul de solidaritate, pe care doar printr-o acțiune de blocare, dusă la extrem în Parlament, am reușit să impunem acel pachet de solidaritate”, a explicat Grindeanu.

Potrivit liderului social-democrat, acest proces a fost unul anunțat public și s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni.

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PSD spune că ieșirea de la guvernare a fost decisă prin vot intern

Grindeanu a precizat că hotărârea de retragere de la guvernare nu a fost luată unilateral, ci a fost validată printr-un vot intern al partidului.

Potrivit acestuia, aproximativ 98% dintre participanți au susținut ieșirea PSD din Executiv, considerând că actuala formulă de guvernare nu mai putea continua.

Liderul PSD a subliniat că întregul proces s-a desfășurat în mod transparent și că decizia a fost fundamentată pe concluzia că direcția în care se îndreaptă România este una greșită.

Grindeanu exclude categoric o majoritate parlamentară cu AUR

Un alt subiect abordat de președintele PSD a fost posibilitatea unei colaborări parlamentare cu AUR după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Grindeanu a respins categoric acest scenariu și a transmis că social-democrații preferă să rămână în opoziție decât să participe la o astfel de construcție politică.

„Noi nu vrem să mergem într-o altă majoritate, nu ne împingeți într-o majoritate cu AUR, fiindcă nu facem acest lucru. Rămânem în opoziție, nu e niciun fel de problemă”, a declarat liderul PSD.

Declarația vine în contextul speculațiilor privind posibile alianțe necesare pentru obținerea celor 233 de voturi necesare învestirii unui nou Executiv.

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PSD spune că este pregătit să guverneze dacă primește sprijinul Parlamentului

În final, Sorin Grindeanu a transmis că PSD nu exclude revenirea la guvernare, însă doar în condițiile în care va beneficia de o susținere parlamentară clară și legitimă.

Liderul social-democrat a afirmat că partidul este pregătit să își asume din nou responsabilitatea guvernării, dacă electoratul și Parlamentul vor oferi această legitimitate.

„PSD-ul își asumă guvernarea, votați-ne și intrăm în această acțiune, în acest proces”, a conchis Grindeanu.

Mediafax