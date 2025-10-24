Nicușor Dan la Iași: Trebuie să luptăm pentru adevăr într-o lume a dezinformării

Dan a subliniat importanța luptei pentru adevăr și cunoaștere, și a cerut ca reprezentanții universităților să fie prezenți la discuțiile despre buget, economie și legislație, nu doar despre educație.

Cu ocazia aniversării celor 165 de ani de la înființarea celor două prestigioase universități ieșene, președintele României a susținut un discurs în care a abordat rolul fundamental al mediului academic în societatea contemporană și necesitatea unei implicări mai profunde a acestuia în procesul decizional.

„Cred că trebuie să luptăm pentru adevăr”, a declarat Nicușor Dan, subliniind că, într-un mediu universitar, este esențială promovarea importanței cunoașterii, care „este pusă în discuție zilele acestea”.

„Trebuie să afirmăm, să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoașterea contează și deciziile se iau pe bază de cunoaștere”, a adăugat președintele.

Referitor la rolul universităților în societate, Dan a atras atenția asupra unei probleme pe care o consideră serioasă: absența reprezentanților mediului academic din dezbaterile publice majore.

„Din păcate, cred că nu suntem acolo unde am trebuit să fim”, a spus președintele, argumentând că „în momentul în care statul român dezbate bugetul sau în momentul în care statul român dezbate legi importante nu numai despre educație, ci despre economie, despre corespondența între educație și economie, eu cred că reprezentanții mediului academic trebuie să fie prezenți în dezbateri mult mai mult”.

„România este parte din Europa, nu este o anexă”, a adăugat Dan.

Citește pe Antena3.ro Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați

Nicușor Dan și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu mediul academic: „Vreau să vă asigur, din partea mea există doar voința de comunicare, nu există interfața de comunicare pe care trebuie să o construim și noi și dumneavoastră”.

(sursa: Mediafax)