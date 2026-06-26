Nicușor Dan amână desemnarea premierului: Decizia nu va fi anunțată vineri

Chiar dacă negocierile dintre partide ar duce la o înțelegere de principiu asupra unei formule de guvernare sau asupra unui nume de premier, liderii formațiunilor implicate vor avea nevoie să meargă în propriile partide pentru a comunica rezultatul negocierilor.

Abia după validarea politică în partide, șeful statului ar putea face nominalizarea oficială pentru Palatul Victoria.

Întâlnirea decisivă de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR a început la ora 18.00. Discuțiile vizează desemnarea următorului premier, care ar urma să formeze noul Guvern.

Variantele Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan sunt acum pe masă.

(sursa: Mediafax)